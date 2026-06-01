Les voitures électriques ne font pas le printemps d’un marché des flottes très frais en mai
Le marché des véhicules professionnel continue de broyer du noir. Si les modèles électriques font des étincelles, cela ne parvient pas à rallumer la flamme de flottes engluées dans une crise des volumes.
Avec 50 003 (-2,6 % vs mai 2025) mises à la route en mai (VP + VUL) le secteur des flottes broie du noir. Et continue de moins bien performer que le marché des particuliers. Sur les cinq premiers mois de l’année, la baisse est encore plus prononcée (-5,87 %, d’après les chiffres AAA Data/Arval Mobility Observatory.
Et malgré la très bonne performance des modèles 100 % électriques, devenue la motorisation préférée des professionnels, la baisse des volumes reste préoccupante.
VUL et VP le grand chassé-croisé
Depuis le début de l’année VUL et VP jouent à chassé-croisé. En mai, les véhicules particuliers retrouvent des couleurs (+ 1,08 %, 30 802 unités en mai) alors que les immatriculations de VUL plongent (-7,98 %, 19 201 unités).
Sur les cinq premiers mois de l’année c’est l’inverse. Les modèles particuliers ont davantage souffert, affichant un repli de -8,02 % (165 813 unités), là où les utilitaires ont fait preuve d’une relative résilience à -2,41 % (109 139 unités).
L’électrique c’est fantastique, l’hybride quel bide
Poussés par les quotas réglementaires de la loi LOM et une fiscalité avantageuse, les modèles à batteries s’imposent comme la nouvelle norme de motorisation des parcs d’entreprises. « Sur le mois, il s’est immatriculé plus de véhicules électriques dans les flottes que de modèles hybrides, essence ou diesel » souligne l’Arval Mobity Observatory
Leurs immatriculations ont bondi de 120,98 % sur le mois (16 255 unités), captant 32,51 % du marché total. Sur le seul segment des voitures particulières (VP), l’électrique s’adjuge plus de 42 % des immatriculations, là où le diesel ne représente plus que 4,2 %. Longtemps plébiscitée la technologie hybride subit un net coup d’arrêt.
Depuis le début de l’année, les ventes d’hybrides rechargeables reculent de 17,75 % et celles des hybrides simples et micro-hybrides régressent de plus de 20 %. Dans un marché toujours dans le rouge, la révolution verte avance vers le tout électrique.
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