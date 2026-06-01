Les voitures électriques ne font pas le printemps d’un marché des flottes très frais en mai

Avec 50 003 (-2,6 % vs mai 2025) mises à la route en mai (VP + VUL) le secteur des flottes broie du noir. Et continue de moins bien performer que le marché des particuliers. Sur les cinq premiers mois de l’année, la baisse est encore plus prononcée (-5,87 %, d’après les chiffres AAA Data/Arval Mobility Observatory.

Et malgré la très bonne performance des modèles 100 % électriques, devenue la motorisation préférée des professionnels, la baisse des volumes reste préoccupante.

VUL et VP le grand chassé-croisé

Depuis le début de l’année VUL et VP jouent à chassé-croisé. En mai, les véhicules particuliers retrouvent des couleurs (+ 1,08 %, 30 802 unités en mai) alors que les immatriculations de VUL plongent (-7,98 %, 19 201 unités).

Sur les cinq premiers mois de l’année c’est l’inverse. Les modèles particuliers ont davantage souffert, affichant un repli de -8,02 % (165 813 unités), là où les utilitaires ont fait preuve d’une relative résilience à -2,41 % (109 139 unités).

L’électrique c’est fantastique, l’hybride quel bide

Poussés par les quotas réglementaires de la loi LOM et une fiscalité avantageuse, les modèles à batteries s’imposent comme la nouvelle norme de motorisation des parcs d’entreprises. « Sur le mois, il s’est immatriculé plus de véhicules électriques dans les flottes que de modèles hybrides, essence ou diesel » souligne l’Arval Mobity Observatory

Leurs immatriculations ont bondi de 120,98 % sur le mois (16 255 unités), captant 32,51 % du marché total. Sur le seul segment des voitures particulières (VP), l’électrique s’adjuge plus de 42 % des immatriculations, là où le diesel ne représente plus que 4,2 %. Longtemps plébiscitée la technologie hybride subit un net coup d’arrêt.

Depuis le début de l’année, les ventes d’hybrides rechargeables reculent de 17,75 % et celles des hybrides simples et micro-hybrides régressent de plus de 20 %. Dans un marché toujours dans le rouge, la révolution verte avance vers le tout électrique.