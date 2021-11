Moins de 10 000 € en poche : peut-on rouler en Citroën DS3 pour le prix d'une C3 II ?

Pour faire simple, la question est la suivante : peut-on, pour un budget équivalent, rouler dans la version "premium" de la Citroën C3 qu'est la DS3 ? Certains diront que le terme "premium" est galvaudé. C'est sujet à discussion, mais malgré tout, la DS3, si on la compare à la C3, clairement généraliste, se situe tout de même un ton au-dessus, ne serait-ce qu'en termes de présentation extérieure (chromes, calandre, feux de jour), de possibilités de personnalisation. Et elle est plus dynamique sur la route. En somme, plus "jeune" dans sa philosophie.

Plus chère à l'achat en neuf, elle adoucit ses tarifs en occasion, ce qui permet, sans en avoir l'air, de pouvoir envisager sa comparaison avec une "roturière" C3. Vraiment ? Pas toujours, surtout dans les plus bas budgets, mais parfois, pour à peine quelques centaines d'euros en plus, elle peut valoir le coup. Notre enquête le démontre.

5 000 € : le premier prix pour une C3

Comptez une enveloppe d'au moins 4 500 €/5 500 €, pour l'achat d'une C3 essence ou diesel de seconde génération (à partir de 2009). Cependant, à ce tarif, l'offre est assez réduite et bon nombre de modèles, surtout les C3 fonctionnant au gazole, affichent des kilométrages importants (plus de 150 000 km). Il faudra alors s'armer de patience et éplucher beaucoup d'annonces, voire s'aventurer loin de chez vous pour dénicher le bon plan. Et ça paye. Nous avons finalement trouvé une 1.4 i Confort 73 ch de mars 2010 avec 73 000 km au compteur pour 4 750 €. En diesel, nous avons repéré une 1.4 HDI 70 ch Confort de 2013 et 119 000 km vendue 5 500 €.

Et combien pour une DS3 ?

Malheureusement, un tel budget ne vous permet pas de vous tourner vers une DS 3 en parfait l'état et au kilométrage raisonnable, qu'elle soit essence ou diesel. Notre enquête a révélé que la majorité des modèles affichait plus de 200 000 km. Dès lors, vous n'êtes pas à l'abri, à court ou moyen terme, de remplacement de pièces coûteuses, ou de pannes.

L'avis Caradisiac : pour ce budget, c'est non, on ne vous conseille pas une DS3 à la place d'une C3. C'est cette dernière le meilleur plan.

De 6 000 € à 7 000 €

L'offre s'enrichit en C3 et les versions restylées en mars 2013 (nouvelle face avant) font leur apparition. Bonne nouvelle, les kilométrages parcourus deviennent plus raisonnables (moins de 100 000 km) qu'il s'agisse de versions essence ou diesel. En essence, nos recherches nous ont permis de repérer une C3 1.2 Pure Tech 82 ch Feel Edition de septembre 2015 avec 72 500 km pour 6 800 €.

Du côté des diesels, un professionnel propose une C3 1.6 Blue HDI 75 ch Attraction d'août 2016 avec 89 000 km pour 6 800 €.

Et combien pour une DS3 essence ?

Pour 500 € de plus seulement, nous avons déniché une 1.2 Pure Tech 82 ch So Chic de février 2014. Elle affiche au compteur 71 000 km et est vendue par un professionnel 7 300 €. Elle a un an de plus il est vrai.

Et combien pour une DS3 diesel ?

Malheureusement, pas de chance pour les adeptes du diesel. Nos recherches pour trouver, dans ce budget, une DS 3 avec un kilométrage inférieur à 100 000 km ont été vaines. La majorité des annonces concernent des autos avec plus de 170 000 km. Ce qui est beaucoup trop pour un véhicule de cette catégorie.

L'avis Caradisiac : en essence, une DS3 est valable. Pour une soulte réduite, on a une auto à peine plus âgée et au kilométrage équivalent. En diesel, ce n'est pas le cas, avantage C3.

De 8 000 € à 10 000 €

Peu kilométrées, âgées d'à peine cinq ans et pas mal de premières mains... Un profil qui permet d'acquérir une C3 essence en toute confiance. Ainsi, nous avons repéré une 1.2 Pure Tech 82 ch Feel Edition de mai 2016 ayant 36 000 km pour 9 000 €.

En diesel, du choix également avec des kilométrages au compteur plus que raisonnables pour un modèle fonctionnant au gazole. Vu une C3 1.6 Blue HDI 90 ch Confort d'août 2016 affichant 39 300 km à 9 850 €. C'est une première main revendue par un professionnel. Elle bénéficie d'une garantie de 12 mois.

Et combien pour une DS3 essence ?

Avec une soulte de 500 €, nous avons trouvé une 1.2 Pure Tech 82 ch So Chic, première main d'octobre 2013. Elle a seulement 35 000 km et est cédée par un particulier pour 9 500 €. Elle est certes plus âgée, mais son kilométrage faible la rend comparable.

Et combien pour une DS3 diesel ?

Avec une petite rallonge de 450 €, nous avons déniché une 1.6 HDI 90 ch So Chic de mai 2015 affichant 60 000 km. Elle est mise à prix par un particulier à 10 300 €.

L'avis Caradisiac : il faudra sacrifier à quelques années de vie en plus au compteur de la DS3, mais à kilométrage identique, c'est faisable de trouver une auto au même prix ou presque. Surtout en essence. Le diesel reste un carburant avec lequel on fait plus de kilomètres, surtout en DS3 manifestement.

LA FIABILITÉ : IDENTIQUE

C3/DS3, même combat... Ces deux modèles puisent dans la banque d'organes mécaniques, électriques et électroniques du groupe Peugeot-Citroën (PSA à l'époque, Stellantis aujourd'hui). Et ce sont surtout les toutes premières générations (2009-2011) sur lesquelles il faudra être le plus vigilant, car elles n'ont pas été exemptes de défauts. L'amélioration sera marquante à partir de mi-2011.

N'hésitez pas à lire nos maxi-fiches fiabilité :

LA FINITION

À bord de ces deux modèles, la finition n'est pas vraiment au top, et identique des deux côtés. La qualité des plastiques et des assemblages reste perfectible. Résultat, bruits parasites et vibrations sont fréquents. Un constat qui peut surprendre lorsque l'on évoque la DS3, présentée comme une auto de catégorie premium. Toutefois, une amélioration est perceptible à partir des versions restylées. Et la DS3 est beaucoup plus personnalisée et personnalisable. On peut, même en occasion, trouver un exemplaire assorti à ses goûts et à sa personnalité.

LE BUDGET

Qu'il s'agisse du remplacement des pièces détachées courantes (plaquettes, disques, amortisseurs, filtres...) ou de l'entretien, les coûts sont sensiblement équivalents, puisque ce sont les mêmes organes utilisés, et que la DS3 peut être entretenue dans le réseau Citroën sans problème.

De même, en matière d'assurance, le côté sportif de la DS3 aurait pu laisser croire que la prime serait plus élevée par rapport à la C3. Or il n'en est rien : les tarifs sont quasi identiques à quelques euros près.

LE BILAN

Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, la DS3 n'est pas forcément beaucoup plus chère en occasion que sa petite sœur la C3. Et compte tenu de l'offre à votre disposition, elle est facilement négociable. Certes, elle sera peut-être un peu plus âgée et affichera quelques kilomètres supplémentaires, mais pas au point de passer votre chemin. Et le jour où vous voudrez vous en séparer, elle trouvera plus facilement preneur. Seule ombre au tableau : cette DS3 n'existe qu'en trois portes. Ce qui peut être un réel problème pour certains acheteurs...