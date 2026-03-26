Monaco a décidé d’être exemplaire avec une résidente qui a détruit sa Ferrari dans un tunnel

Les faits remontent au 1er mars dernier. Une Ferrari 296 Gts noire, l’une de ces sportives d’exception qu’on croise assez souvent dans les rues de Monaco regorgeant d’automobiles de grand luxe, arrivait dans le tunnel Louis II. Sa conductrice, une résidente monégasque de nationalité anglo-chypriote et originaire de Tchétchénie, roulait à très haute vitesse au volant de sa sportive hybride de 830 chevaux avec sa fille installée dans le siège passager.

Elle a perdu le contrôle de la voiture à l’occasion d’un « freinage brutal », comme le rapportent les journalistes de Monaco Hebdo, heurtant lourdement la barrière de sécurité. La voiture n’a miraculeusement heurté aucun autre véhicule et terminé détruite sur la chaussée. Il a été estimé qu’elle roulait à 190 km/h au moment de l’accident (sur un axe limité à 50 km/h).

Une sanction exemplaire

La principauté de Monaco, confrontée depuis de longues années à des comportements parfois problématiques d’automobilistes au volant de véhicules de ce genre, a décidé d’appliquer une sanction exemplaire à l’encontre de cette résidente.

Elle a été condamnée à 24 mois de prison dont 8 fermes, peine assortie d’une interdiction de conduire sur le territoire monégasque pendant cinq ans en plus de la confiscation de son véhicule (qui n’est de toute façon peut-être pas réparable). Les dépistages d’alcool et de drogue se sont révélés négatifs.

Les conséquences pourraient aller plus loin

Comme le précisent les journalistes de Monaco Hebdo, la conductrice pourrait également perdre la garde de sa fille dont le père a décidé de porter plainte.

Ce nouveau fait divers rappelle à quel point la responsabilisation des automobilistes peut être importante, surtout lorsqu’ils ont accès à des machines aux performances de haut niveau. Malheureusement, les examens du permis de conduire (à Monaco comme dans les autres pays) ne forment jamais aux rudimentaires de la conduite dynamique. Dans ce cas précis, le principe même d’atteindre de très telles vitesses dans un environnement urbain bourré d’obstacles et de piétons paraît stupide.