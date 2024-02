Cette Ferrari pèse 2 tonnes pour une bonne raison

Une fois assemblées, les petites briques en plastique Lego pèsent lourd. La preuve avec cette voiture à taille réelle pesant près de 2 tonnes sur la balance. L'idée consiste à reproduire un roadster Ferrari 296 GTS à l'échelle humaine pour l'exposer dans un parc Legoland situé en Floride. Un travail spectaculaire au rendu particulièrement insolite.

Autre chiffre impressionnant : le temps nécessaire à son assemblage. L'équipe Lego constituée de 10 personnes a en effet mis non moins de 1850 heures pour arriver à ce résultat. L'auto reprend la teinte Rosso Corsa Ferrari, des projecteurs et un éclairage arrière fonctionnels, un habitacle au traitement biton et quatre jantes de vraie Ferrari 296 Gts. Le volant provient lui aussi du modèle original. Le 2,9l V6 biturbo dont l'ensemble hybride produit 830 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes est enfin quant à lui bien modélisé. Et vu le résultat, cela n'a pas dû être facile !

Un nombre de briques à deviner sur les réseaux sociaux

Pourquoi une telle manœuvre ? Les visiteurs du Legoland Florida découvrent cette voiture à proximité immédiate d'une nouvelle attraction permettant aux plus créatifs d'inventer une sportive avec des briques puis de la conduire dans un simulateur. Détail amusant : Lego ne communique pas sur le nombre de briques nécessaire à construire celle-ci. Les internautes sont invités à deviner cette donnée sur les réseaux sociaux en attendant que la marque dévoile cela ultérieurement.