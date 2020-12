Noël 2020 : la sélection de Caradisiac…et de ses lecteurs

On le sait, 2020 restera comme l’année la plus folle de l’histoire de l’automobile. Cela a débuté avec l’incroyable évasion de Carlos Ghosn (c’était le 29 décembre 2019, mais tout de même), et s’est poursuivi avec des rebondissements plus fous les uns que les autres : marché automobile en berne pendant des mois, essor très rapide de l’électrique, « boom » des ventes de vieilles occasions résultant de la désaffection de nombre d’entre nous pour les transports en commun, baril de pétrole à prix « négatif » pendant des semaines, ou bien encore annulation de tous les grands salons de l’auto…sauf celui de Caradisiac (!)

Dans ce contexte difficile pour nombre d’entreprises, nous avons voulu donner une orientation différente à notre traditionnelle sélection de cadeaux de Noël, pour laquelle nous avons voulu privilégier des objets qui ont du sens, durables, en mettant notamment l’accent sur le « Made in France » (ou, à défaut, le Made in Europe).

Faites-nous part de vos trouvailles !

L’autre nouveauté de cette sélection est que nous invitons nos lecteurs à y participer, à travers la partie réservée aux commentaires. Avez-vous trouvé la perle rare ? Un livre sur un modèle, sur l’histoire d’un champion, un vêtement, une appli, un jeu vidéo, des accessoires de marque etc. ? Une seule obligation : que vos idées aient un rapport avec l’auto, bien sûr !

A vous de jouer : de la plus simple à la plus farfelue, faites profiter la communauté de vos recherches. Et si vous avez une idée précise, sans avoir encore trouvé l’objet de votre convoitise, demandez à nos internautes, ils vous aideront ! Pour notre part, nous intégrerons vos meilleures suggestions à notre sélection, sans omettre ni de vous citer, ni d’indiquer le petit magasin de quartier dans lequel vous aurez vu LE cadeau qui récoltera tous les suffrages le 25 décembre. Permettez-nous d’en profiter pour vous souhaiter, amis lecteurs, d’excellentes fêtes de fin d’année.

La sélection de Jeujouethique.com

Pour commencer, Caradisiac met en avant la sélection « auto » de Vincent Rouat, gérant de Jeujouethique.com, qui est à la fois une boutique située près de Quimper, en Bretagne, et un site Internet spécialisé dans les produits éthiques (comme le nom l’indique).

La démarche de l’entreprise consiste à privilégier les jouets produits en France et en Europe plutôt que des modèles fabriqués à l’autre bout de la planète, et si possible dans des matériaux les plus naturels possibles. « Ce n’est pas du protectionnisme, notre démarche n’est pas politisée, mais on trouve inutile d’aller chercher très loin des objets qui sont fabriqués en Europe. On s’est lancés en 2007, et au départ on nous prenait un peu pour des fous. Or, en cette année 2020 si particulière, on voit notre chiffre d’affaires progresser de façon très significative. Le e-commerce explose pour tout le monde ou presque, à plus forte raison alors que Noël approche », témoigne Vincent Rouat. « La progression se fait au niveau des particuliers, mais aussi des comités d’entreprise pour leurs arbres de Noël. On le prend comme une reconnaissance de notre démarche. »

Circuit de voitures WayToPlay Grand Prix Circuit - 24 pièces

L’avis de Vincent Rouat : « L’intérêt est que c’est un circuit souple en caoutchouc, qui s’adapte au terrain sur lequel il est installé. On n’est donc pas forcément à plat, et on peut utiliser n’importe quel élément de la vie quotidienne pour créer du relief. On peut aussi jouer dehors, et il est facilement lavable. »

A partir de 3 ans, 65 €

Flitzer, la voiture à moteur élastique

L’avis de Vincent Rouat : « Elle est en bois et propulsée par un moteur à élastique qui lui permet de parcourir au moins une bonne dizaine de mètres. De plus, il y a un côté un peu scientifique à utiliser ce moteur installé sur l’essieu arrière. Enfin, elle est fabriquée en Allemagne par une entreprise à vocation sociale qui fait appel à des travailleurs handicapés. »

A partir de 6 ans, 39,90 € (longueur 29 cm)

Voiture en bois Vilac Speedster

L’avis de Vincent Rouat : « C’est un objet très design, que l’on vend aussi beaucoup à des adultes qui se font plaisir pour la déco. Superbe finition, avec du bois massif laqué et une peinture par trempage. Vilac est une entreprise française, installée dans le Jura, qui possède un véritable savoir-faire. »

A partir de 3 ans, 56 € (longueur 30 cm)

Jeu de société Autorelli

L’avis de Vincent Rouat : « Ce jeu permet aux tout-petits de découvrir les formes et les couleurs par le biais d’une course automobile. On a un dès qui reprend des couleurs, et l’autre des formes géométriques. L’enfant doit faire avancer les pièces en écoutant une histoire, ce qui fait travailler sa concentration. »

A partir de 2 ans et demi, 18,9 €

Jeu de construction métallique Voiture de course-Quad Eitech

L’avis de Vincent Rouat : « Un jeu de construction compatible Meccano qui permet de reproduire deux voitures de course ou un quad. On peut aussi choisir de fabriquer son propre jouet si l’on préfère. Cela favorise la motricité et la créativité. »

180 pièces (outils fournis), à partir de 8 ans, 27 €