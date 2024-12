Nouvelle salve de rappel "Takata" chez Audi

Très régulièrement, nous nous faisons l’écho de rappels lancés par certains constructeurs afin de procéder au changement d’un ou de plusieurs coussins gonflables de sécurité fournis par la société japonaise Takata. Une décennie après la liquidation de cette entreprise, nombre d’entre vous s’étonnent que ce dossier ne soit pas encore soldé.

Ce délai s’explique par la tâche immense qui s’impose aux constructeurs automobiles alors clients de Takata, c’est-à-dire la quasi-totalité des grandes marques mondiales, mais aussi à leurs nouveaux fournisseurs d’airbags. En effet, si l’ampleur réelle du problème n’est pas connue, les estimations les plus optimistes parlent de plus de 100 millions de coussins à remplacer à travers le monde.

Des coussins et des capotes

Si, ces derniers mois, Takata rimait principalement avec Citroën, le double chevron ayant été victime de sa communication désastreuse sur ce thème, le groupe Volkswagen n’a pas été le moins actif en matière d’opérations de correction. À lui seul, le label Audi a ainsi rappelé des dizaines de milliers de véhicules, rien que sur le sol français.

Une nouvelle salve est désormais opérationnelle sous la référence 69RR. Elle concerne l’airbag conducteur d’une partie des A3, A3 Sportback et A3 Cabriolet sorties de chaîne entre 2006 et 2013 et des A4 Cabriolet assemblées de 2007 à 2009. Ces véhicules, dont le nombre n’a pas été précisé par Audi France mais que certaines sources nous permettent d’estimer à environ 20 000, seront immobilisés environ 1 heure.