On a trouvé le boss de fin des Land Rover absurdes

Un Land Rover est normalement conçu pour grimper partout. Celui-ci semble plutôt déterminé à raser le bitume. Avec son appellation Slamd-Rover, cet improbable engin reprend la carrosserie d’un Series III posée sur le châssis raccourci d’une Volkswagen Coccinelle de 1968. Comme souvent dans le milieu du tuning, la suspension pneumatique réglable à distance permet de l’abaisser jusqu’à quelques centimètres du sol. Autant dire que ses capacités de franchissement s’arrêtent désormais au premier dos d’âne.

Construit par les Anglais de Dropworks Customs et Lowdown Transporters, le projet reçoit des jantes Porsche de 17 pouces avec une roue de secours assortie sur le capot. Le toit beige provenant d’un rare modèle Safari a été raccourci et la plupart des vitrages supprimés. À bord, l’ambiance reste délicieusement artisanale avec une banquette sur-mesure, un volant en bois, trois cadrans pour l’instrumentation et un immense levier de vitesses.

Un véhicule provoquant

La surprise continue derrière les sièges : on y trouve un quatre cylindres à plat 1,6 litre refroidi par air provenant d’un Volkswagen Type 2. Le bloc est alimenté par deux carburateurs et associé à un échappement spécifique. Le Slamd-Rover est actuellement proposé sur eBay pour 15 000 livres (soit environ 17 300 euros). Détail amusant, selon son vendeur, sa principale qualité consiste à « contrarier les puristes Land Rover ».