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Bmw Serie 5 E39 M5

Oui, cette surprenante BMW M5 à W10 Volkswagen était utilisée par Ferdinand Piëch

Dans Rétro / Youngtimer

Adrien Raseta

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Cette BMW M5 E39 cache sous son capot un prototype de moteur W10 développé dans le plus grand secret par Volkswagen. Utilisée comme laboratoire et même conduite par Ferdinand Piëch, cette pièce unique s’apprête désormais à passer aux enchères.

Oui, cette surprenante BMW M5 à W10 Volkswagen était utilisée par Ferdinand Piëch

À première vue, cette BMW M5 E39 de 2000 semble presque ordinaire. Sous son capot se cache pourtant l’un des projets les plus secrets de l’ère Ferdinand Piëch : un moteur Volkswagen W10 expérimental.

À la fin des années 1990, le groupe allemand cherche une mécanique capable de rivaliser avec les meilleures grandes berlines sportives. Plutôt que de construire immédiatement sa propre voiture, Volkswagen choisit la tricorps munichoise comme laboratoire et remplace son V8 de 400 chevaux par un étonnant W10 atmosphérique de 5,0 litres. Assemblé à seulement trois exemplaires, ce bloc en aluminium développerait 480 chevaux et 592 Nm de couple. Une architecture qui préfigure les futurs W8, W12 et surtout le W16 des hypercar Bugatti.

Oui, cette surprenante BMW M5 à W10 Volkswagen était utilisée par Ferdinand Piëch

Un swap hors du commun

Le projet aurait coûté près de deux millions d’euros et cette BMW aurait même servi de voiture personnelle à Ferdinand Piëch. Privée d’ABS, d’antipatinage et de contrôle de stabilité, elle possède une instrumentation Stack qui empêche de connaître son kilométrage réel. Mise aux enchères le 9 octobre prochain en Belgique avec un second W10 exposé sur support, elle est estimée entre 250 000 euros et 350 000 euros par les experts. Comme quoi, la E60 n’est pas la seule à cacher dans l’histoire de la M5 10 cylindres sous son capot.

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Maxi-fiche fiabilité : que vaut la BMW Série 5 E39 en occasion ?

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La Série 5 E39, pourtant sortie des concessions depuis plus de 8 ans (2003), reste une valeur sûre du marché de l'occasion. Elle permet d'accéder au monde de la grande routière allemande à moindre prix, et reste véritablement prisée, spécialement pour les modèles diesels. C'est une berline extrêmement bien construite, qui vieillit aussi bien qu'un Pauillac Château Latour, et qui ne craint pas, pour peu qu'elle soit bien entretenue, les gros kilométrages. Sage en version 525td ou 520i, elle se fait sauvage avec le V8 de 400 ch étrenné par la M5 de cette génération. Son côté obscur reste un équipement pas forcément à la hauteur des meilleures (mais enrichi au fil des années) et quelques soucis parfois importants, et coûteux à résoudre. Mais cette génération reste néanmoins une belle machine à rouler, que la suivante (E60) a eu du mal à détrôner dans le cœur des "Bmistes". Seule l'actuelle F10 fait à nouveau l'unanimité.

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