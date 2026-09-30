Oui, cette surprenante BMW M5 à W10 Volkswagen était utilisée par Ferdinand Piëch

À première vue, cette BMW M5 E39 de 2000 semble presque ordinaire. Sous son capot se cache pourtant l’un des projets les plus secrets de l’ère Ferdinand Piëch : un moteur Volkswagen W10 expérimental.

À la fin des années 1990, le groupe allemand cherche une mécanique capable de rivaliser avec les meilleures grandes berlines sportives. Plutôt que de construire immédiatement sa propre voiture, Volkswagen choisit la tricorps munichoise comme laboratoire et remplace son V8 de 400 chevaux par un étonnant W10 atmosphérique de 5,0 litres. Assemblé à seulement trois exemplaires, ce bloc en aluminium développerait 480 chevaux et 592 Nm de couple. Une architecture qui préfigure les futurs W8, W12 et surtout le W16 des hypercar Bugatti.

Un swap hors du commun

Le projet aurait coûté près de deux millions d’euros et cette BMW aurait même servi de voiture personnelle à Ferdinand Piëch. Privée d’ABS, d’antipatinage et de contrôle de stabilité, elle possède une instrumentation Stack qui empêche de connaître son kilométrage réel. Mise aux enchères le 9 octobre prochain en Belgique avec un second W10 exposé sur support, elle est estimée entre 250 000 euros et 350 000 euros par les experts. Comme quoi, la E60 n’est pas la seule à cacher dans l’histoire de la M5 10 cylindres sous son capot.