Peugeot rappelle ses 308 à cause de portes qui ferment mal

Avec la multiplication des équipements de confort et des aides à la conduite, la plupart des rappels actuels concernent les fonctions électroniques de nos voitures. Il arrive parfois, malgré tout, que les défaillances concernent des éléments qui peuvent, au premier abord, sembler suffisamment basiques pour être d’une fiabilité irréprochable.

Pourtant, ce sont bien les poignées de porte qui sont la cause de l’opération que Peugeot identifie sous la référence KVH. Le constructeur a constaté que certaines commandes extérieures pouvaient entraîner une mauvaise fermeture des portes et éventuellement provoquer l’ouverture de celles-ci lorsque la voiture roule.

Afin de contrôler les poignées concernées et, si nécessaire, les remettre en conformité, la marque rappelle une partie des 308 de troisième génération assemblée entre le 22 février 2021 et le 18 janvier 2022. Dans l’Hexagone, 8 171 exemplaires sont touchés. Leurs types CE d’homologation, qui apparaît dans la case K de la carte grise, débutant par e2*2007/46*0628* suivi des nombres compris entre 13 et 17 inclus.

L’opération étant techniquement assez simple, l’immobilisation de la voiture ne devrait pas dépasser une demi-journée. Peugeot contacte directement les possesseurs des autos incriminées afin qu’ils prennent rapidement rendez-vous chez leur concessionnaire.