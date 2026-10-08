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Plus dingue que le vol de lecteurs DVD dans Fast & Furious : ils chargent les poulets dans un pick-up

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Wilfried Leroux

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Filmée sur une autoroute en Égypte, cette scène rappellera des souvenirs à ceux qui ont vu le tout premier film de la saga « Fast & Furious ».

Plus dingue que le vol de lecteurs DVD dans Fast & Furious : ils chargent les poulets dans un pick-up
Capture d'écran de la vidéo (à la résolution améliorée par l'IA).

Dans les derniers opus de la saga « Fast & Furious » au cinéma, Vin Diesel et sa bande sauvent régulièrement le monde. Mais dans le tout premier film de la saga, justement, le scénario n’avait rien à voir avec de grands complots mondiaux visant l’avenir de l’humanité tout entière.

Non, la bande suivant le personnage joué par Vin Diesel réalisait alors de simples braquages de camion, avec une technique spectaculaire sur l’autoroute à pleine vitesse (où ils positionnaient un véhicule derrière le poids-lourd pour en récupérer le chargement). Et le chargement en question, à l’époque, c’étaient des cargaisons de lecteurs DVD !

En Égypte, des poulets volés via la même technique

Depuis quelques jours, la vidéo ci-dessous fait le tour d’Internet : elle montre des voleurs équipés d’un pick-up qui se sont placés à l’arrière d’un semi-remorque évoluant sur l’autoroute.

Le poids lourd transporte ici des poulets, qui sont directement pillés par les voleurs via une technique spectaculaire rappelant directement cette scène du tout premier Fast & Furious.

A noter qu’ici aussi, les choses ont mal fini pour les voleurs. Peut-être plus encore que dans le film, car ils ont été confrontés à la police et une fusillade a éclaté.

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