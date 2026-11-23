La vidéo ci-dessous montre une Avatr 12, une voiture électrique chinoise prenant la forme d’une grosse berline de 5,02 mètres de long au profil façon « fastback ».

Un exemplaire de cette familiale électrique, équipée d’un ou deux moteurs selon la version, a été filmé par une caméra de vidéosurveillance dans un parking souterrain quelque part en Chine. On la voit réaliser des manœuvres de stationnement automatique toute seule, une capacité désormais assez courante en Chine où cette technologie est largement présente sur le marché neuf.

868 tentatives

Sauf que dans le cas présent, la voiture n’aurait justement pas réussi à se garer toute seule. La publication d’origine affirme en effet que le véhicule a entrepris au total 868 manœuvres de stationnement automatique, dont les 867 premières ont toutes été des échecs. Le véhicule aurait donc littéralement passé toute la nuit à essayer de se garer de façon autonome !

Dans la vidéo tournée façon « timelapse », on la voit essayer de se garer dans de nombreuses places de parking différentes et dans les deux sens. Toujours d’après la publication d’origine, le véhicule aurait finalement réussi à se garer correctement à côté d’une autre voiture.

On parle d’un véhicule disposant d’une énorme batterie de 94,5 KWh brut, mais de telles manœuvres ont probablement dû consommer à force de temps et d’énergie !

Comme l’ont découvert les journalistes de Gadget Review, le système embarqué par la voiture utilise en théorie la technologie de parking automatique Huawei Qiankun ADS, nécessitant normalement la présence d’un humain en surveillance. A-t-elle donc réellement été filmée une nuit au parking alors que personne n’était présent sur les lieux ? Malheureusement, les informations manquent à ce sujet.