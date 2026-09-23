Pour cette Alpine GTA V6, la route n'est qu'un lointain souvenir

Une Alpine GTA V6 abandonnée dans une forêt britannique semble avoir définitivement renoncé à retrouver le bitume. La végétation a pris possession de cette sportive française, qui n’a manifestement pas bougé depuis des décennies.

Découverte par la page Facebook Exploring With Boss, cette Alpine bleue offre un spectacle désolant. Les ronces encerclent ses portières, les araignées ont élu domicile autour des rétroviseurs et la carrosserie disparaît progressivement sous la végétation. L’habitacle n’est guère plus rassurant : des débris ressemblant à du métal rouillé jonchent les sièges avant, laissant craindre une corrosion avancée de certaines structures.

Un cimetière de voitures françaises

La Gta n’est pourtant pas seule dans son malheur. Elle fait face à une Ford Sierra XR 4x4 et une Renault Clio de première génération, elles aussi abandonnées à leur sort. Un peu plus loin, une Renault 25 Baccara complète cet étonnant inventaire. De quoi faire frémir les amateurs de la marque au losange. Quant à remettre l’Alpine sur la route, il faudrait probablement davantage qu’une batterie neuve et un bon lavage.