Premier rappel pour les nouveaux BMW X1 et iX1

Connue sous le nom de code U11, la troisième génération de BMW X1 (type d’homologation CE e1*2018/858*00153*), qui se double désormais d’une version 100 % électrique nommée iX1, connaît son premier rappel. Ce dernier concerne les exemplaires assemblés entre le 4 juillet et le 15 septembre 2022, sur lesquels a été installée l’option toit ouvrant. En France, cela correspond à 168 véhicules.

Sur ces autos, un défaut de la conduite d’évacuation d’eau peut conduire cette dernière à pénétrer dans l’un des boîtiers de commande électronique se trouvant sous le capot moteur. Peut alors être impacté le fonctionnement des phares et feux ou encore du verrouillage centralisé. BMW indique également que les assistances au freinage et de direction peuvent être inopérationnelles, voire que des calages intempestifs du moteur puissent survenir. Le constructeur n’exclut pas non plus, dans les cas extrêmes, la possibilité d’un incendie.

Les propriétaires de ces SUV sont donc conviés à prendre rendez-vous chez leur concessionnaire afin de procéder à un contrôle de la conduite incriminée. Si nécessaire, celle-ci sera remplacée. L’immobilisation de la voiture pourrait alors être d’une demi-journée au minimum. Ce rappel est identifié, en interne, sous la référence 0054610100.