Près de 100 000 Jeep Grand Cherokee rappelés

Le délai entre le moment où un modèle made in USA débute sa carrière outre-Atlantique et celui où il pose ses roues sur notre continent se compte très souvent en mois. La cinquième génération du Grand Cherokee confirme cette règle puisque nos cousins américains peuvent déjà parader à son volant depuis plus d’une année.

Voilà qui explique le nombre important d’exemplaires de ce SUV qui font l’objet du rappel que Jeep référence Z50. Cette opération consiste à contrôler l’état de fonctionnement des feux latéraux arrière. Obligatoires, notamment, aux États-Unis, ces éclairages sont considérés comme un élément majeur de sécurité puisqu’ils permettent d’appréhender, de nuit, la longueur d’un véhicule depuis ses côtés. Ils sont, en effet, doublés du même type d’équipement à l’avant du véhicule.

Jeep vient de constater que ces feux pouvaient être défaillants sur 99 186 exemplaires du Grand Cherokee. Ces autos sont sorties de chaîne entre le 3 décembre 2020 et le 18 novembre 2021. Les modèles destinés à notre marché, qui proviennent eux aussi de l’usine Mack, située à Detroit (États-Unis), mais ne disposent que de la motorisation hybride rechargeable 4xe, devraient toutefois être épargnés par ce problème puisque leur fabrication n’a débuté que cette année.