Près de 3 000 Volvo rappelées en France

Qu’elles soient rechargeables ou pas, les mécaniques hybrides ont recours à un minimum de deux moteurs : un thermique et un électrique. Le rôle du premier est d’assister le second lorsque la batterie ne contient plus suffisamment d’énergie ou lorsque le besoin de puissance est important. Les logiciels de pilotage de ces motorisations ont donc pour rôle d’allumer et d’éteindre chacun des moteurs en fonction des besoins et de l’énergie disponible.

La défaillance qui concerne les versions Recharge T6 et Recharge T8, les appellations que le constructeur suédois a choisi pour ses hybrides rechargeables, de certaines Volvo touche justement ce software. Sur plusieurs milliers de véhicules, dont 2 838 sont immatriculés en France, le moteur à combustion peut ne pas démarrer, ce qui limite le champ d’action de ses autos aux quelques dizaines de kilomètres que permet la batterie de traction.

Sont concernés les S60, V60, XC60, S90, S90L, V90 et XC90 sortis de chaîne depuis le début de l’année 2022. L’intervention prévue est relativement simple, puisqu’il s’agit d’installer une nouvelle version du logiciel incriminé, et ne devrait pas immobiliser chaque véhicule plus d’une heure.

Tous les propriétaires concernés sont contactés directement par Volvo France, sous la référence R10198.