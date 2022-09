Près de 50 000 Ford Mustang Mach-e rappelées

L’arrivée de la Mustang Mach-e a arraché des cris d’effrois aux fans de la pony car de Ford. Malgré cette levée de boucliers, le succès commercial est au rendez-vous, ce qui conforte les dirigeants du constructeur dans leur choix. Pourtant, ces derniers ont, visiblement, donné le feu vert un peu trop rapidement à la commercialisation de cet iconoclaste. En effet, après le toit vitré et un logiciel pilotant les aides à la conduite, c’est la batterie de traction qui pose problème.

Plus précisément, ce sont deux logiciels, l’un pilotant le module secondaire de contrôle de diagnostic embarqué et l’autre le module de contrôle de l’énergie de la batterie, qui doivent être modifiés. En effet, Ford a constaté que l’usage répété de charges rapides et du hayon mains libres pouvait causer la surchauffe des contacteurs de batterie. À la clé, une baisse notable de la puissance délivrée et de mauvaise surprise, notamment lors des dépassements.

Les versions logicielles qui doivent être mises à jour ont été installées sur les Mustang Mach-e assemblées entre le 27 mai 2020 et le 24 mai 2022. Aux États-Unis, où la NHTSA a contraint la marque a organisé ce rappel, ce sont 48 924 véhicules qui doivent repasser en atelier. Pour le moment, aucun rappel de ce genre n’a été organisé en Europe, mais on peut imaginer que les voitures circulant sur notre continent recevront ces nouveaux logiciels au fur et à mesure de leurs passages chez un concessionnaire. Si vous êtes le possesseur de l’une des autos fabriquées durant cette période, rien ne vous empêche donc de demander à ce dernier qu’il installe rapidement, et sans frais, cette mise à jour.