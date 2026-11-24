La Mercedes-amg One est actuellement la voiture de série la plus rapide sur le grand Nürburgring. Avec un chrono de 6 minutes et 29 secondes, elle possède le record absolu des véhicules homologués pour la route sur la Nordschleife connue pour être un juge de paix incontournable. Elle possède aussi le record sur le circuit italien de Monza, où il y a certes moins de références chronométriques que sur le circuit allemand.

Limitée à 275 exemplaires, cette authentique supercar possède un groupe motopropulseur hybride de 1 063 chevaux et coûte trois millions d’euros. Autant dire qu’on n’en croise pas tous les jours, même à Monaco.

Que s’est-il passé ?

C’est en tout cas un exemplaire de la supercar allemande qui a été filmée il y a quelques jours à Monaco, sur une portion de route formant le tracé du grand prix de Monaco chaque année.

La voiture est immobile et surtout, il semble y a voir un gros problème au niveau de l’avant gauche : la roue ne paraît pas alignée et affiche un carrossage beaucoup trop négatif pour être normal.

L’auto semble ainsi subir un problème de suspension à cet endroit (a-t-elle tapé quelque chose avec la roue avant gauche ?) et elle ne peut plus rouler. Tout ce qu’on sait, c’est qu’elle est repartie sur une dépanneuse. Avec une supercar aussi basse et fragile, d’ailleurs, le simple fait de faire monter la voiture sur le plateau constitue déjà quelque chose de risqué !