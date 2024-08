La Mercedes-AMG One est un authentique bijou de technologie. Conçue autour d’un V6 turbo de 1,6 litre extrapolé des Formule 1 dominatrices en compétition avec Lewis Hamilton (et Nico Rosberg) entre 2014 et 2021, elle développe la puissance maximale totale de 1 063 chevaux, possède un aérodynamisme extrêmement pointu et un châssis d’une efficacité terrifiante sur circuit. A tel point qu’elle détient actuellement le record chronométrique absolu des voitures homologuées pour la route sur la Nordschleife, ce juge de paix de la performance.

Mais mettre au point une voiture homologuée pour la route répondant aux normes si exigeantes du marché avec un moteur de Formule 1 a fait vivre un véritable enfer aux ingénieurs de Mercedes-amg. Pour respecter ces normes tout en préservant la fiabilité de la mécanique, ils ont dû mettre en place des procédures extrêmement précises. Non seulement le moteur doit être changé après 50 000 kilomètres (une distance de toute façon rarement atteinte par ces supercars d’exception), mais la mécanique respecte une mise en chauffe très rigoureuse à chaque démarrage.

Couper le moteur ? N’y pensez pas

Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1 2016, fait partie des clients de cette AMG One. A l’occasion de la livraison de son exemplaire, il en a profité pour réaliser une vidéo complète sur sa chaîne Youtube. Dans cette vidéo, on le voit démarrer la voiture, attendre peu de temps puis rappuyer sur le bouton « Start » pour l’éteindre. Et là, le monsieur de Mercedes présent à ses côtés lui demande de ne plus le faire.

Pourquoi vous ne pouvez pas éteindre votre Mercedes-AMG One si facilement

Pourquoi ? Pour la raison suivante : quand on appuie sur le bouton de démarrage, la partie électrique du groupe motopropulseur fait d’abord chauffer le catalyseur de la voiture (pendant 60 à 90 secondes). Le V6 est ensuite démarré par la centrale électronique une fois que le catalyseur atteint au moins 500 degrés en température. Puis le bloc thermique effectue à son tour sa mise en température. Il lui faut entre 5 et 8 minutes pour atteindre sa température normale de fonctionnement à l’arrêt, et entre 2 et 5 minutes lorsque la voiture roule. Et quand on l’éteint avant qu’il atteigne cette température normale, ce n’est pas bon pour la mécanique. Comme l’explique l’employé de Mercedes, l’électronique de la voiture éteindra par sécurité la voiture si jamais quelqu’un appuie six fois d’affilée sur le bouton pour arrêter le moteur sans avoir respecté ce temps de chauffe. Il faudra alors faire venir les techniciens de chez Mercedes pour la rendre à nouveau fonctionnelle.

Bref, vous savez ce qu’il ne faut pas faire si vous vous décidez à racheter l’un des 275 exemplaires de l’AMG One. Après tout, elle coûtait que 2,275 millions d’euros hors taxes…