Quel prix pour un Renault Kangoo III d'occasion ?

On ne présente plus le Renault Kangoo. Lancé pour la première fois en 1997, il rencontre très vite un franc succès. Sa bouille sympathique, son volume intérieur record et ses prix raisonnables lui permettent d’obtenir l’adhésion du public.

Près de 25 ans plus tard, l’automobile a évolué, et le segment des ludospaces n’est plus le même. Leurs mensurations sont devenues généreuses, leurs présentations plus valorisantes, leurs équipements plus technologiques… Ces « voitures à tout faire » ont perdu leur côté simpliste pour se calquer aux standards du marché. Ils ont dû aussi se mettre à niveau afin de combler les amateurs de monospaces, qui n’ont eu d’autre choix que de faire une croix sur leur familiale préférée. En effet, l’arrivée des SUV a condamné ce segment du marché.

Tous ces facteurs ont eu comme conséquence une montée en flèche de leur prix, et le Renault Kangoo III n’y a pas échappé. Dans ce cas, se diriger vers un modèle d’occasion est peut-être la solution.

Rechercher un Kangoo dans les annonces n’est pas toujours une tâche aisée, puisque des versions utilitaires (Van) peuvent se glisser dans celles des voitures particulières, et vis et versa. Cependant, leur carrosserie tôlée est vite repérable. Les exemplaires ne sont pas encore hyper répandus, comme sur le site de La Centrale par exemple, mais il ne sera pas trop difficile de dénicher le modèle convoité.

Depuis sa sortie, la gamme du Renault Kangoo est assez simple. Il n’existe que deux niveaux de finition : Zen et Intens qui se voient rebaptisés Equilibre et Techno en février 2022. L’entrée de gamme comprend déjà la climatisation manuelle, l’écran tactile de 8 pouces, le radar de recul ou encore les projecteurs à LED. Les deuxièmes niveaux (Intens ou Techno) sont plus sympas au quotidien avec la caméra de recul, l’aide au parking avant et arrière, la climatisation automatique ou encore la carte mains-libres.

Côté moteur, l’offre diesel comprend deux déclinaisons : dCi de 95 et 115 ch. En essence, le 1.3 TCe de 100 et 130 ch est disponible. La transmission automatique EDC est proposée depuis février 2022 sur les moteurs essence et diesel les plus puissants.

Un Renault Kangoo III sous les 20 000 €

Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Pour 19 000 €, vous pouvez prétendre à un modèle dCi 95 ch Intens de 2021 avec environ 75 000 km au compteur. Ce prix s’explique par un kilométrage plutôt élevé, parcouru en peu de temps. Par rapport au prix du neuf, l’économie s’élève à un peu plus de 30 %.

Un budget de 21 000 € vous permettra de bénéficier de plus de choix et d’exemplaires ayant moins roulé. Un BluedCi 95 ch Zen avec environ 20 000 km est envisageable. Au même prix, une finition Intens accusera tout de même 30 000 km supplémentaires.

Si la puissance de 95 ch est un peu juste sous le capot du Kangoo, il faut se préparer à un bel effort financier pour acquérir la version de 115 ch : 27 000 € minimum ! L’écart par rapport au neuf n’est que de l’ordre de 10 %, un gain maigre. De plus, les exemplaires sont rares.

Quant à la déclinaison essence TCe de 130 ch, elles ne court pas les rues, et n'est pas donnée. Comptez au minimum 25 000 € (année 2021), avec environ 20 000 km au compteur. L’avantage financier ne s’élève qu’à 14 %.

Enfin, le Kangoo électrique est trop récent (au catalogue depuis décembre 2022) pour être présent en occasion.





Une part écrasante de diesel

Malgré un retour généralisé des moteurs à essence, les clients du Kangoo restent fidèles au diesel. Ainsi, les modèles proposés sont en très grande majorité des dCi, à hauteur de 80 % (dont 94 % de dCi 95 ch). L’essence ne représente donc que 20 % des annonces.

Côté finition, l’entrée de gamme Zen prend les devants (50 % de l’offre), suivie de l’Intens (29 %) de la Techno (11 %) et de l’Equilibre (10 %).

Bilan : un Kangoo qui reste encore cher

Le temps des ludospaces à prix raisonnables est révolu. Il n’y a que les exemplaires les moins chers qui se révèlent intéressants, au prix d’un kilométrage déjà élevé. Si vous souhaitez un modèle proche du neuf, son prix sera également proche du neuf. Il n’y a donc pas vraiment de bonnes affaires à réaliser. Et c’est encore pire du côté de la concurrence. Les Peugeot Rifter et Citroën Berlingo s’affichent à des prix un peu plus élevés encore. Si vous recherchez un véhicule pas trop encombrant et offrant un volume intérieur intéressant, mieux vaut se diriger vers les monospaces compacts, dont les cotes sont moins élevées.