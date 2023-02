Ludospaces contre monospaces compacts d'occasion : qui sont les moins chers ?

Les monospaces compacts ont eu leur heure de gloire. Renault Scénic, Citroën Xsara Picasso, Peugeot 5008, Volkswagen Touran, avec leurs premières, secondes, voire 3e ou 4e générations ont fait les choux gras des constructeurs entre le milieu des années 90 et jusqu'en 2010 au moins.

Et ils avaient leur petit succès, bien entendu, sur le marché de l'occasion, avec des cotes soutenues.

En parallèle, les constructeurs, pour proposer des produits aux familles moins argentées, ont aussi sorti les "ludospaces", dont les principaux représentants sont le Renault Kangoo, le Citroën Berlingo ou le Peugeot Partner. Dérivés des modèles utilitaires de la gamme, ils offraient, et offrent toujours, beaucoup d'espace, mais présentaient à l'époque des prestations en net retrait des monospaces compacts. Plus "bruts de décoffrage", moins bien finis, et insonorisés, leur tenue de route était aussi plus aléatoire, car les châssis étaient moins évolués.

Du coup, les cotes en occasion, elles aussi, étaient plus basses, et cela permettait de s'offir de l'espace et de la praticité, comme les monospaces compacts, mais à pas cher. De bons plans.

Or petit à petit, les choses ont évolué. D'un côté, les monospaces compacts ont perdu de leur superbe, concurrencés par les SUV et SUV compacts, voire SUV urbains. Ils ont peu à peu été délaissés. Le Scénic au profit du Kadjar, le C4 Picasso au profit du C4 puis C5 Aircross, le VW Touran au profit du Tiguan...

De fait, les cotes de ces modèles se sont effondrées, tandis que celles des SUV grimpaient.

De l'autre côté, les ludospaces ont aussi bien évolué. De dérivés d'utilitaires, ils sont devenus des modèles étudiés dès le départ pour plaire aux familles. Désormais basés sur les mêmes plateformes que les berlines des constructeurs, ils en adoptent le comportement routier plus sûr, l'équipement plus riche, et sont presque aussi bien insonorisés. Et en plus de cela, ils ont gardé leurs aspects pratiques, et des volumes habitables et de coffre record.

Aujourd'hui, un Peugeot Rifter, un Citroën Berlingo, ou un Volkswagen Caddy, n'ont pratiquement plus rien à envier à leurs homologues typés monospace, à part peut-être en matière de qualité de finition et des matériaux.

Et du coup, leurs prix ont bondi, en neuf pour commencer, et en occasion dans la foulée. De sorte qu'aujourd'hui, il y a carrément match entre eux et les monospaces compacts.

Nous avons donc décidé d'opposer les paires les plus en vue, pour définir qui, de l'ancienne gloire ou du parvenu, était le plus intéressant aujourd'hui en seconde main. On commence chez Citroën, avant de poursuivre pages suivantes.

A tout seigneur, tout honneur. Le Berlingo de Citroën a été, en juillet 1996, le précurseur dans la catégorie des ludospaces, juste avant le Renault Kangoo présenté en novembre de la même année.

Mais ici, on se tourne vers des modèles plus récents. Par exemple un Berlingo 2 face à un C4 Picasso. Nous avons d'abord choisi un modèle 2014, en diesel (les essence sont rarissimes), avec 150 000 km maximum.

Les C4 Picasso les plus abordables tournent alors autour de 10 000 €, pour un modèle 1.6 e-HDI 115 de 130 000 km en moyenne. Pour s'approcher des 100 000 km, il faut plutôt 11 000 €.

Mais surprise, pour un Berlingo 2 Multispace avec kilométrage identique, et alors même qu'il sera doté d'un moteur moins puissant, le 1.6 HDI 92 ch le plus souvent, ce sera à partir de 10 500 € !Et pour 100 000 km, plutôt 11 500 €. Pour les rares Berlingo dotés du même moteur que le C4 Picasso, comptez carrément 13 000 € minimum, pour environ 100 000 km.

Pour un modèle plus récent (2020), c'est-à-dire un Berlingo 3 et en face, un C4 SpaceTourer, en motorisation essence 1.2 Puretech 130, il faudra compter au minimum 25 500 € pour le ludospace, avec en moyenne 40 000 km, et 24 000 € pour le C4 SpaceTourer, pour un kilométrage identique. A noter tout de même que le monospace compact sera plutôt en finition d'entrée de gamme Live ou Feel, alors que le Berlingo sera en finition haute Shine. Les équipements sont cependant proches.

En diesel, en retrouve un écart, en faveur du C4 SpaceTourer. En effet, un modèle BlueHDI 130 Shine se trouvera à partir de 17 000 € pour moins de 100 000 km côté monospace, et à partir de 23 500 € côté ludospace, mais avec moins de kilomètres (70 000 en moyenne). Reste que la différence de cote est hyper importante.

Verdict : avantage tarifaire, et parfois de beaucoup, au monospace compact. Le C4 Picasso, puis C4 SpaceTourer décote beaucoup plus aujourd'hui que le Berlingo, alors même que ses prestations sont assez largement au dessus face au Berlingo 2, et toujours un peu meilleures face au Berlingo 3.

