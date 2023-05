Quel prix pour une Hyundai Ioniq 5 d'occasion ?

Les produits de la marque Hyundai présentent un design de plus en plus fort et original. Une tendance que la Ioniq 5 a confirmé. Initialement présentée en tant que concept en 2019 (Concept 45 EV), la version de série conserve en grande partie ses traits. On aime ou on déteste, mais elle ne laisse pas indifférent.

Commercialisée en début d’année 2021 dans une série de lancement Project 45, la gamme devient complète à partir de mai. Ses proportions de compacte, teintées de touches de crossover sont en trompe-l’œil puisque le modèle est plus imposant qu’il n’y paraît. Dans la rue, la Ioniq 5 en impose avec ses 4,63 m de long et 1,89 m de large.

Hyundai n’a pas mis le paquet que côté design. Reposant sur la plateforme E-GMP, sa technique impose le respect. Elle est ainsi proposée avec deux batteries (58 et 72,6 kWh) pour une autonomie maximale de 480 km. Deux ou quatre roues motrices sont au programme (de 170 à 306 ch) avec des accélérations dignes d’une véritable sportive (0 à 100 km/h en 5,2 secondes). Côté recharge, elle est compatible avec une infrastructure 800 V et accepte jusqu’à 350 kW en courant continu, de belles valeurs encore aujourd’hui. Dernier point, il est possible d’alimenter un appareil électrique ou de recharger un vélo grâce à la fonction V2L.

A noter qu'en juin 2022, la Ioniq 5 reçoit une batterie d’une capacité plus grande de 77,4 kWh, profitant à l’autonomie qui atteint 507 km. La moteur de 218 ch passe à 229 ch, et la version de pointe culmine à 326 ch.

La technologie qu’elle embarque se ressent également à l’intérieur, malgré l'ambiance zen que les Coréens ont su donner. Pour preuve la grande dalle au sommet de la planche de bord qui regroupe deux écrans de 12 pouces. Les ports USB et la recharge par induction apportent une touche de praticité bienvenue.

Les amateurs d’aides à la conduite ne seront pas déçus avec l’assistant d’autoroute (maintien dans la voie et vitesse), la surveillance de la vigilance du conducteur, l’affichage par caméra des angles morts, l’aide au stationnement avec freinage automatique ou encore l’affichage tête haute avec réalité augmentée.

En plus de se révéler convaincante techniquement, cette Hyundai 5 sait recevoir. Son empattement géant de trois mètres permet d’offrir beaucoup d’espace à ses occupants. Et cela n’est pas obtenu en sacrifiant le coffre, bien au contraire. Celui de l’arrière atteint 531 litres et celui de l’avant cube 57 litres.

Grâce à toutes ses qualités, la Hyundai Ioniq 5 sera élue voiture mondiale de l’année 2022.





Une Hyundai Ioniq 5 à partir de 35 000 €

En 2021, la Coréenne était vendue à partir de 43 600 €, pour culminer à 59 900 €. Depuis, différents événements ont fait flamber le prix des autos. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, elle est facturée 50 600 € minimum, mais embarque d’office la batterie de 77 kWh. Le haut de gamme s’échange contre un chèque de 64 500 € (Executive, 4x4 et 325 ch).

En toute logique, les prix en occasion sont nettement plus raisonnables. Les premiers prix, aux alentours de 35 000 €, concernent globalement la finition médiane Creative avec le petit moteur (170 ch) et la petite batterie (58 kWh). Par rapport au prix « d’avant », le gain atteint un peu plus de 33 %.

Les exemplaires vendus à 35 000 € sont peu nombreux et ont parcouru environ 50 000 km. L’offre grimpe très vite aux alentours de 38 000/39 000 € avec au choix le duo petite batterie/milieu de gamme ou grande batterie/entrée de gamme avec environ 20 000 km. Par rapport aux tarifs en neuf pratiqués aujourd’hui, le gain atteint tout de même 38 %.

En dépassant tout juste les 40 000 €, vous pouvez associer le moteur de 218 ch, plus apte à déplacer cette lourde auto, la finition de milieu de gamme Creative et la grande batterie de 73 kWh. Les modèles sont de 2022 et affichent 20 000 km environ.

Si vous êtes attiré par les versions de pointe de 306 et 325 ch, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. La première se déniche à partir de 51 000 € (année 2021 et 20 000 km) et la seconde à tout juste sous la barre des 60 000 € (année 2022 et 12 000 km). Dans cette définition, la Ioniq 5 s’avère nettement moins intéressante avec une décote de seulement 7,5 %.

Une offre assez équilibrée

Le marché de l’occasion ne regorge pas encore de Hyundai Ioniq 5, mais si vous êtes prêts à vous déplacer, il est possible de trouver la version désirée. De plus, l’offre est variée et toutes les configurations sont disponibles.

Du côté de la batterie, les utilisateurs ont toutefois privilégié celle qui offre le plus d’autonomie avec 50 % des annonces pour la 73 kWh, 25 % pour la 77 kWh et 25 % pour la 58 kWh.

Pour la partie motorisation, c’est la HTRAC avec ses deux blocs et 306 ch qui prend les devants (environ 26 %), suivie de la variante de 218 ch (23 %) et celle de 229 ch (environ 20 %). Les définitions les plus opposées de 170 et 325 ch obtiennent environ 10 % des suffrages chacune.

Enfin, la finition de milieu de gamme Creative est celle qui a le plus séduit (50 %), l’entrée de gamme Intuitive et le haut de gamme Executive font jeu égal (25 %).

Bilan : il faut y aller !

Outre son style un peu clivant, la Hyundai Ioniq 5 est une auto bien conçue et à la technologie convaincante. Elle est habitable, bien équipée, suffisamment puissante, peut parcourir des distances respectables tout en étant relativement puissantes. De plus, ses qualités sont associées à des tarifs intéressants par rapport à la conjoncture actuelle, en exceptant les exemplaires les plus récents et puissants. Les modèles du début de carrière avec la « grande » batterie sont celles qui profitent de la meilleure décote. Alors, autant en profiter !