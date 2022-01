Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 élues "meilleures voitures du monde". Carrément !

On pourrait croire à une blague, mais ce n'en est a priori pas une. Ce nouveau jury automobile, composé (selon le communiqué de Kia) "d'experts de l'industrie automobile, (designers, ingénieurs, pionniers des sports mécaniques), de journalistes de renom, de professionnels des médias, de concessionnaires de premier plan, de consultants automobiles, d'organisateurs d'événements majeurs et d'acheteurs de véhicules" vient de rendre son verdict.

Les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 sont conjointement désignées "meilleures voitures du monde", devant d'autres modèles de marques variées (voir le tableau en fin d'article).

Ce n'est pas tant qu'il y ait une élection de plus des meilleures voitures de la planète qui prête à sourire. Des élections comme celle-ci, il y en a déjà beaucoup. Chaque pays ou presque organise la sienne, la plus connue d'entre elles étant l'élection de la "Car of the year" (COTY), dont les résultats étaient traditionnellement annoncés en ouverture du salon de l'automobile de Genève.

Mais c'est surtout la formulation qui verse dans le pompeux. Autant l'élection COTY parle de "voiture de l'année", ce qui peut s'entendre, autant là on parle de "meilleure voiture du monde", ce sont en tout cas les termes choisis par le groupe Hyundai/Kia pour parler des deux autos lauréates, une pour chacune de ses marques. Mais meilleure voiture du monde, ça ne veut pas dire grand-chose... Meilleure en quoi d'abord ? En tout ?

Une élection un peu floue...

Le site de l'élection, auquel vous pourrez accéder en cliquant ici : https://www.bestcarsoftheyear.com/ est une simple page d'annonce des résultats, sans plus de détails. On ne connaît ni les critères de notation, ni les membres du jury, et le compteur de visites, en bas de page, affichait lorsque nous l'avons consulté un petit "688 visites", preuve que l'événement n'est pas d'ampleur. Limite douteux (on assume le côté très personnel de ce doute, mais on a posé des questions à la marque, en attente de réponses).

Et pourquoi communiquer maintenant, alors que manifestement, les résultats ont été rendus à la toute fin 2021 ?

Bref, ces choses étant dites, loin de nous l'idée de dire que les Ioniq 5 et EV6 ne méritent pas ce titre. Ce sont des voitures que nous avons essayées, et qui représentent aujourd'hui, dans un élan assez unanime de la profession, des propositions parmi les meilleures dans la catégorie des voitures électriques, avec une technologie que même les marques premium leur envient (architecture 800 Volts, recharge ultra-rapide, possibilité de fournir du courant à des appareils externes, etc).

Elles sont cousines techniques et partagent nombre de leurs composants, se distinguant seulement par un look très différent. Leur égalité est donc assez logique. Et elles ont été élues devant d'autres modèles, dont voici la liste sous forme de tableau. Et ce ne sont pas toutes des voitures électriques ! Ouf...

1ere Hyundai Ioniq 5 1ere ex-aequo Kia EV6 3e Audi e-Tron GT 4e Toyota GR Yaris 5e Ford Mustang Mach-e 6e Fiat 500 7e Porsche Taycan 8e Citroën AMI 9e Mitsubishi Outlander PHEV 10e Volkswagen Polo

On notera la très improbable 8e place de la Citroën AMI parmi les "meilleures voitures du monde"... Mais on n'est pas à une bizarrerie...