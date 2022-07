Présentation - Hyundai Ioniq 5 : l’autonomie progresse

La Hyundai Ioniq 5 est le premier modèle de la famille électrique de Hyundai. C’est un SUV qui est proposé en version 4x2 et 4x4. La version 4x2 est proposée avec une batterie de 58 kWh (autonomie WLTP de 384 km) ou avec la nouvelle batterie de 77,4 kWh qui arrive sur le millésime 2023 et qui lui permet une autonomie de 507 km (avec des jantes de 19 pouces, avec les jantes de 20 pouces c’est 476 km). Si l’on adopte la version 4x4 de ce modèle, on l’associe obligatoirement à la batterie de 77,4 kWh et l’autonomie passe alors à 481 km avec les jantes de 19 pouces, 454 km avec les jantes de 20 pouces. Cette augmentation de capacité (la plus grosse batterie affichait auparavant 73 kWh) s’accompagne aussi d’un système de préconditionnement qui permet d’ajuster la température de la batterie de 77,4 kWh en roulant afin d’offrir des conditions de recharge idéales. Ainsi par temps froid, le dispositif s’active automatiquement lorsque le conducteur entre une station de recharge dans le système de navigation avec guidage connecté. Rappelons que cette auto dispose d’une architecture 800 V permettant des temps de recharge réduits.

Autre nouveauté, le millésime 2023 (commercialisé dès à présent) de la Hyundai Ioniq 5 peut désormais recevoir des rétroviseurs extérieurs caméra et aussi un rétroviseur intérieur caméra. Ces dispositifs sont disponibles en option (Pack Techno : 1 500 €) sur la finition la plus haut de gamme Executive. Enfin, cette nouvelle mouture adopte un système d’amortissement intelligent en fréquence qui permet d’optimiser la réactivité des suspensions pour améliorer le confort et la tenue de route.

Tarifs des Huyndai Ioniq 5