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Ferrari F8 Spider

Quelqu’un a encore dépensé une somme folle pour ne pas avoir la même Ferrari que les autres

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

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La Ferrari HC25 est un exemplaire unique conçu uniquement pour un client qui a dépensé des millions d’euros afin de ne pas avoir la même voiture que les autres. Et en plus, elle utilise une base mécanique ancienne.

Quelqu’un a encore dépensé une somme folle pour ne pas avoir la même Ferrari que les autres
La Ferrari HC25, basée sur la F8 Spider.

Chez Ferrari, il existe plusieurs niveaux d’exclusivité. Pour le « grand public », le fait de pouvoir commander un exemplaire neuf de sa gamme régulière constitue déjà un évènement (l’Amalfi est idéalement calibrée pour les « primo-accédants »).

Quand on a déjà acheté une Ferrari, on peut ensuite accéder à des modèles plus chers et exclusifs comme le Purosangue ou la 12cilindri. Puis, encore au-dessus, il y a les versions extrêmes de la gamme (SF90 XX et 296 Speciale), réservées aux clients réguliers de la marque. Encore au-dessus, on trouve les vraies supercars et autres modèles spéciaux de la gamme « Icona ». Pour obtenir le bon de commande d’une F80 ou d’une Monza SP3, par exemple, il fallait figurer parmi les meilleurs clients de la marque. Ces modèles-là coûtent déjà largement plus d’un million d’euros à la commande.

Ferrari Special Projects, le niveau ultime

Tout en haut de l’échelle des programmes les plus exclusifs de Ferrari, on trouve enfin le « Ferrari Special Projects ». Ce département se réserve à la conception sur-mesure de véhicules en commande unique, pour une poignée de clients qui dépensent des sommes astronomiques afin d’obtenir une Ferrari que personne d’autre n’aura dans le monde.

La HC25 est un roadster sans toit ni capote.
La HC25 est un roadster sans toit ni capote.

Même si Ferrari concevait déjà des modèles spéciaux au siècle dernier par exemple avec quelques-unes des autos livrées chez le sultan de Brunei, cette confection très spéciale a véritablement commencé avec la sublime P4/5 de 2006. Depuis, le constructeur italien dévoile régulièrement des modèles uniques au design différent, tous conçus sur la base technique de véhicules existants.

HC25, le dernier en date

La Ferrari HC25 est le dernier de ces projets spéciaux menés pour répondre aux envies des meilleurs clients de la marque. Entièrement dessinée par le bureau de design de la marque, sous la direction du patron Flavio Manzoni, elle affiche des détails aux inspirations multiples et prend la forme d’un roadster sans système de toit permettant de la fermer (comme la Lamborghini Fenomeno Roadster par exemple).

L’intérieur est celui de la F8 Spider, avec des finitions spécifiques.
L’intérieur est celui de la F8 Spider, avec des finitions spécifiques.

Et sa base mécanique est ancienne : c’est celle de la F8 Spider, remplacée depuis plusieurs années par la 296 Spider au catalogue de la marque.

Et même si l’engin se « contente » donc très probablement de son V8 biturbo de 720 chevaux au lieu des 830 chevaux de sa remplaçante, son propriétaire a dû dépenser plusieurs millions d’euros pour l’obtenir (on ne saura jamais exactement combien). Mais c’est le prix pour rouler dans une Ferrari vraiment unique et différente de celle de son voisin !

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