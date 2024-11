La collection secrète du Sultan de Brunei est absolument irréelle

Hassanal Bolkiah dirige le sultanat de Brunei depuis 1967. A la tête d’un tout petit état situé dans le nord de l’Ile de Borneo dont le sol regorge de pétrole, il est connu à la fois pour ses pratiques dictatoriales et son extrême richesse. Mais aussi sa collection délirante de voitures, connue pour être peut-être la plus grosse du monde. Plus de 5 000, raconte-t-on, dont 9 McLaren F1, 4 Bugatti EB110, plus de 500 Mercedes ou encore plus de 350 Ferrari.

Parmi ces milliers d’autos, certains des exemplaires en sa possession figurent tout simplement parmi les autos les plus rares et recherchées de tous les temps. Rien que de lister « 9 McLaren F1 » et « quatre Bugatti EB110 », ça donnait d’ailleurs déjà le tournis. Mais comme le révèlent les images publiées sur Instagram par le compte « Brunei Cars 2001 », ces garages fourmillent vraiment de véhicules absolument rarissimes ou totalement uniques…qu’on trouve parfois en plusieurs exemplaires dans sa collection !

Cinq Dauer 962, une McLaren F1 GT, 3 F1 GTR !

Comme le montrent les images, on trouve notamment 3 McLaren F1 LM dans la collection du Sultan de Brunei sachant que le constructeur anglais en a vendu cinq au total et que chaque exemplaire vaut probablement plus de 20 millions d’euros. Mais encore plus incroyable, il possède aussi l’une des trois F1 GT. La GT, c’est la version routière ayant servi d’homologation à la F1 GTR « Long Tail » de course, celle qui concurrençait les Porsche 911 GT1 et autres Mercedes CLK GTR.

Hassanal Bolkiah possède aussi cinq Dauer 962, cette Porsche 962 de course convertie pour la route qui a d’ailleurs gagné les 24 Heures du Mans 1994 grâce à une lecture sacrément maline du règlement de l’époque. Cinq !

Mais le sultan de Brunei possède aussi des exemplaires qui n’existent nulle part ailleurs : outre des Ferrari rarissimes dont il ne possède pas l’exclusivité (F90, Mythos, FX…), il peut se targuer d’avoir été la première personne au monde à posséder un SUV Bentley avec le Dominator conçu rien que pour lui en 1990. Mais aussi plusieurs 456 berlines, Venice Spyder et autres Venice Estate (dont certaines auraient depuis été revendues).

Dans le genre rarissime aussi, l’Itadesign Nazca C2 prend elle aussi la poussière dans l’une des nombreuses rangées du garage. On y trouve aussi des Jaguar XJR-14, d’autres Bentley sur mesure (coupé Grand Prix, coupé Monte Carlo…) et d’innombrables curiosités et autres machines d’exception que le grand public ne connaît pas.

Rappelons que ces images datent de 2001 et que depuis, certaines de ces autos ont pu être revendues. Les autres n’ont probablement pas beaucoup bougé…

Quant au sultan, il a actuellement 78 ans et règne depuis 57 ans sur son pays.