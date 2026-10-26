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Bmw Serie 5 E39 Touring

Quelqu’un a eu l’étrange idée du rat look sur une BMW Série 5 E39

Dans Tuning / Fun

Adrien Raseta

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Cette familiale bavaroise semble tout droit sortie d’une casse automobile. Mais derrière cette patine spectaculaire se cache un covering parfaitement assumé.

Quelqu’un a eu l’étrange idée du rat look sur une BMW Série 5 E39

Transformer une BMW Série 5 E39 Touring en épave roulante, voilà une idée qui ne viendrait pas spontanément à l’esprit quand il est question de tuning sur une Allemande des années 2000. Et pourtant, un propriétaire britannique a décidé d’appliquer le style « rat look » à ce break haut de gamme réputé pour son élégance et sa qualité de fabrication.

Habituellement réservé aux anciennes populaires comme la Coccinnelle ou la Golf, ce courant esthétique consiste à donner aux voitures une apparence délabrée tout en préservant leur mécanique. Ici, pas question de laisser la corrosion dévorer la carrosserie : un covering imitant la rouille recouvre simplement la peinture d’origine. L’illusion fonctionne plutôt bien même si les pare-chocs en plastique sont totalement préservés.

Quelqu’un a eu l’étrange idée du rat look sur une BMW Série 5 E39

Un bloc onctueux à l’usage

Cette 540i M Sport de 2000 conserve pourtant de sérieux arguments à commencer par son V8 atmosphérique de 4,4 litres envoyant aux roues arrière 286 chevaux pour 440 Nm. L’habitacle beige avec ses inserts en bois et son autoradio cassette contraste avec l’extérieur volontairement négligé. Après neuf propriétaires et 286 000 km, cet étrange break est proposé sur la plateforme des enchères eBay par son vendeur situé Birmingham. Ses enchères débutent à 5 500 livres (6 500 euros environ au cours actuel).

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La Série 5 E39, pourtant sortie des concessions depuis plus de 8 ans (2003), reste une valeur sûre du marché de l'occasion. Elle permet d'accéder au monde de la grande routière allemande à moindre prix, et reste véritablement prisée, spécialement pour les modèles diesels. C'est une berline extrêmement bien construite, qui vieillit aussi bien qu'un Pauillac Château Latour, et qui ne craint pas, pour peu qu'elle soit bien entretenue, les gros kilométrages. Sage en version 525td ou 520i, elle se fait sauvage avec le V8 de 400 ch étrenné par la M5 de cette génération. Son côté obscur reste un équipement pas forcément à la hauteur des meilleures (mais enrichi au fil des années) et quelques soucis parfois importants, et coûteux à résoudre. Mais cette génération reste néanmoins une belle machine à rouler, que la suivante (E60) a eu du mal à détrôner dans le cœur des "Bmistes". Seule l'actuelle F10 fait à nouveau l'unanimité.

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