Quelqu’un a eu l’étrange idée du rat look sur une BMW Série 5 E39

Transformer une BMW Série 5 E39 Touring en épave roulante, voilà une idée qui ne viendrait pas spontanément à l’esprit quand il est question de tuning sur une Allemande des années 2000. Et pourtant, un propriétaire britannique a décidé d’appliquer le style « rat look » à ce break haut de gamme réputé pour son élégance et sa qualité de fabrication.

Habituellement réservé aux anciennes populaires comme la Coccinnelle ou la Golf, ce courant esthétique consiste à donner aux voitures une apparence délabrée tout en préservant leur mécanique. Ici, pas question de laisser la corrosion dévorer la carrosserie : un covering imitant la rouille recouvre simplement la peinture d’origine. L’illusion fonctionne plutôt bien même si les pare-chocs en plastique sont totalement préservés.

Un bloc onctueux à l’usage

Cette 540i M Sport de 2000 conserve pourtant de sérieux arguments à commencer par son V8 atmosphérique de 4,4 litres envoyant aux roues arrière 286 chevaux pour 440 Nm. L’habitacle beige avec ses inserts en bois et son autoradio cassette contraste avec l’extérieur volontairement négligé. Après neuf propriétaires et 286 000 km, cet étrange break est proposé sur la plateforme des enchères eBay par son vendeur situé Birmingham. Ses enchères débutent à 5 500 livres (6 500 euros environ au cours actuel).