Rappel : 50 000 Audi Q7 et Q8 touchés par un problème de pompe à carburant

Lorsque l’on observe de près les ventes de gros SUV en France, on constate que la presque totalité des immatriculations est le fait de versions diesel et, depuis peu, hybrides rechargeables. Cet amour de nos compatriotes pour ce type de motorisations rend le rappel qui nous concerne ici presque indolore sur notre marché.

En effet, ce sont les variantes V6 essence, distribuées en Europe sous les matricules 55 TFSI, des Q7 et Q8 qui sont concernées par un problème de pompe à essence. Sur les exemplaires millésimées 2019, 2020 et 2021 (dates de production : du 8 août 2018 au 29 janvier 2021 pour le Q8 et du 24 octobre 2019 au 29 janvier 2021 pour le Q7), Audi vient de mettre à jour la fragilité de l’un des composants du module de distribution du carburant. Les fragments de cet élément peuvent alors endommager la membrane d’étanchéité du régulateur de pression, ce qui entraînera l’allumage du voyant "contrôle des émissions" au tableau de bord. Des pertes de puissance, voire un arrêt soudain du moteur sont également à redouter.

Aux États-Unis, seul pays (pour le moment ?) à avoir organisé une opération publique, référencée 20DR, pour résoudre ce problème, ce ne sont pas moins de 49 443 Q7 et Q8 qui vont voir leur module de distribution du carburant remplacé par une pièce renforcée, pièce qui équipe les autos sorties des chaînes de l’usine de Bratislava (Slovaquie), la seule qui assemble ces deux modèles au niveau mondial, depuis le 31 janvier 2021.