Rappel groupé pour toute gamme Maserati

Mettre en commun certains composants techniques n’a pas que du bon. Certes, cela participe à la réduction des coûts de fabrication mais, lorsque l’un d’entre eux se révèle défaillant, le nombre de véhicules à contrôler et modifier est d’autant plus important.

C’est le cas du capteur de pression et de température que l’on trouve dans les conduites de carburant des Maserati récentes. De la Ghibli à la MC20, en passant par le Levante et la Quattroporte, il s’agit du même. Or, selon des constatations faites par la marque au Trident, celui-ci peut fuir, occasionnant alors des projections de carburant sous la voiture. Le risque d’incendie n’est donc pas nul.

Les Maserati équipés de cet élément défaillant représentent presque une année de fabrication, puisqu’il a été installé depuis le 1er novembre 2020 jusqu’au 8 octobre 2021. Ce sont donc plus de 15 000 voitures qui sont rappelées à travers le monde.

Les Ghibli concernées ont été homologuées en Europe sous les types (case K de la carte grise) e3*2007/46*0224*18, *21 et *26, les Levante sous le type e3*KS18/858*00026*00, tandis que les Quattroporte appartiennent à la série M156 et les MC20 à la M240. Ce rappel porte le numéro interne 442, à rappeler dans toutes communications avec le réseau et le constructeur. Mais, s’agissant d’une mise en cause de la sécurité, Maserati contacte directement tous les propriétaires de ces véhicules.