Rappel : nouveau risque d’incendie pour le Maserati Levante

En juin dernier, Maserati devait rappeler plus de 15 000 véhicules. Un problème de capteur de pression et de température pouvait, en effet, engendrer un incendie. L’opération qui concerne aujourd’hui le Levante a la même conséquence, mais pas la même cause.

En effet, le constructeur vient d’annoncer que, sur les Levante sortis de chaîne entre le 24 août et le 29 septembre 2021, les câbles de mise à la terre du dispositif de micro-hybridation 48V étaient mal fixés. Cette défaillance peut entraîner la production d’étincelles et, dans les pires cas, causer l’incendie de la voiture. Maserati précise qu’une odeur de brûlé permet de détecter ce problème.

Sous la référence interne 503, la marque procède donc aux rappels des exemplaires homologués sous le type CE (case K de la carte grise) e3*2007/46*0224*26 afin de refixer ce câblage. Ce type correspond aux versions GT AWD développant 330 ch. Maserati France n’indique pas combien de Levante sont concernés dans notre pays, mais la faible période de production laisse croire que seules quelques dizaines d’entre eux doivent être modifiées.

Si vous êtes le propriétaire de l’une de ces autos et que vous n’avez pas été contacté par le fabricant, vous pouvez directement vous adresser à votre concessionnaire afin de fixer un rendez-vous pour réaliser, gratuitement bien sûr, cette correction.