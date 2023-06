Rappel : problème d’airbag sur l’Audi A8

Si, dans notre pays, les berlines très haut de gamme n’ont plus la cote (Audi écoule en France seulement quelques dizaines d’A8 annuellement), certains marchés restent très friands de ces modèles statutaires. C’est le cas, notamment, aux États-Unis où plusieurs centaines d’exemplaires du porte-drapeau de la marque aux Anneaux trouvent, chaque mois, preneur.

Aussi, lorsque l’A8 est concerné par un rappel sur l’autre rive de l’Atlantique, celui-ci prend des proportions inimaginables dans l’Hexagone. C’est le cas de l’opération baptisée 69ET et qui concerne les A8 livrées en Amérique du Nord et dont les dates de production sont comprises entre le 3 mai et le 7 décembre 2022. Aux États-Unis, cela représente pas moins de 1 047 voitures qui vont devoir repasser en atelier afin de régler un problème de sécurité.

En effet, sur ces autos, Audi fait part de la possibilité d’un mauvais montage du volet de protection situé face au passager avant. La NHTSA, autorité fédérale chargée de la sécurité routière, a indiqué imposer au constructeur de prévenir sans délai les possesseurs de ces voitures, au titre de la norme n° 208 relative à la protection des occupants.

Le constructeur se veut toutefois rassurant en indiquant que, selon ses estimations, ce défaut ne serait présent que sur environ 12 % des A8 rappelées et que l’airbag passager demeure parfaitement fonctionnel. Ce dernier sera toutefois remplacé afin de remédier à tout risque. L’ensemble de la gamme A8 est concerné puisque la marque précise que ce rappel concerne 355 variantes S8.