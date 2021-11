Rappel : problème de sécurité sur les Porsche 911 et Taycan

Heureux propriétaires de Porsche 911 du type 992, le modèle actuellement en cours de commercialisation, ou de Taycan, la berline 100 % électrique de la marque, le constructeur va très rapidement prendre contact avec vous. En effet, les ingénieurs de Zuffenhausen ont mis à jour un éventuel défaut d’un raccord à vis disposé sur l’amplificateur de freinage. Ce défaut peut entraîner un mauvais fonctionnement du frein de parking. Sur ces deux modèles, cet équipement est à commande électrique.

Plus précisément, ce sont les véhicules produits entre le 18 juillet 2018 et le 30 juin 2021 (type CE e13*2007/46*0919*01-*04 pour les Taycan et e13*2007/46*0992*00-*10 pour les 911) qui sont concernés par cette opération. Porsche précise toutefois que, concernant les 911, seules les variantes Carrera et Targa peuvent être touchées par ce défaut. Comme il se doit, s’agissant d’une défaillance qui concerne la sécurité du véhicule et de ses occupants, Porsche entre directement en contact avec les possesseurs de ces autos.

Si votre 911 ou Taycan n’était pas initialement destinée au marché français, il est toutefois préférable d’appeler directement le centre Porsche le plus proche de chez vous afin de savoir si votre voiture est concernée par l’opération de rappel AMB9.