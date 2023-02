Rappel : risque d’incendie sur plus de 70 000 Kia Sportage

L’affaire est suffisamment grave pour que Kia rappelle des véhicules avant même d’avoir déterminé la cause certaine d’un risque d’incendie. Comme l’opération que nous avions évoquée il y a quelques mois, c’est une nouvelle fois l’unité de commande électrohydraulique du système de freinage de certains Sportage, mais appartenant cette fois-ci à la deuxième génération, qui semble être en cause. Toutefois, le constructeur précise que les investigations sont toujours en cours afin de déterminer si ce composant est bien en cause, et que son remplacement sur 71 704 Sportage, assemblés entre le 9 août 2007 et le 13 mai 2009, se fait à titre préventif.

Précisons que cette opération, que la firme référence SC253, s’effectue sous l’égide de la NHTSA. Ne sont donc concernés, du moins dans l’immédiat, que des exemplaires circulant aux États-Unis. À ce jour, Kia n’a fait aucun signalement aux autorités européennes concernant ce problème.

D’ici à ce que l’ensemble des Sportage soient repassés en concession, Kia demande à leurs propriétaires de les stationner à l’écart d’autres véhicules ou de bâtiment. Parmi les signes avant-coureurs de cet incendie, on trouve l’allumage du voyant ABS au tableau de bord, ainsi qu’une forte odeur de chaleur ou de fumée voire, cela paraît évident, l’émission de fumée en provenance du compartiment moteur. Autant de signes qui doivent alerter les propriétaires européens de ce type de véhicule, en attendant que Kia Europe organise un hypothétique rappel similaire. Sur la période de production incriminée, ce sont environ 2 000 Sportage qui ont été livrés à des clients français.