Rappel : suspension non conforme pour la Porsche Taycan

Première Porsche 100 % électrique, la Taycan fait appel à une quasi-totalité de composants inédits. On pense à tout ce qui a trait à la chaîne de traction mais sa plateforme est, elle aussi inédite. Cette berline, dérivée depuis en crossover puis, plus récemment, en break, est, en effet, le premier véhicule à avoir eu recours à la PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen, reprise, depuis, par l’Audi e-tron GT. Quelques soucis de jeunesse perturbent donc le début de carrière de ce modèle. Le plus souvent sans gravité, il touche parfois la sécurité du véhicule. C’est le cas de l’opération codée AMC3, qui nécessite une vérification de l’essieu arrière des Taycan assemblées entre le 17 juin et le 16 novembre 2020.

Sur ces exemplaires, l’un des bras de la suspension arrière peut se détacher, avec les conséquences que l’on imagine sur la stabilité de la voiture et le risque accru d’accident qui en découle. Porsche ne confirme pas le nombre de Taycan concernées, mais il peut être estimé aux environs de 6 000 au niveau mondial. En France, ce serait plus ou moins 200 autos qui sont possiblement touchées.

Le constructeur contacte ainsi les possesseurs des modèles concernés afin de vérifier et, si nécessaire, refixer ces bras de suspension.