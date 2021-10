Renault Clio 4 d'occasion : les pires et les meilleures versions

Présentée en juillet 2012, la quatrième génération de Clio a commencé à montrer sa calandre sur nos routes quelques mois plus tard, et s'est installée dès 2013 sur la plus haute marche du podium des ventes dans l'Hexagone, y restant pour une domination sans partage jusqu'en 2018, reléguant la Peugeot 208 à une éternelle seconde place.

Sur plus de 4 millions d'exemplaires sortis d'usine, plus de 830 000 ont trouvé preneur chez nous, ce qui explique aujourd'hui que l'offre de modèles d'occasion soit pour le moins étoffée.

Pour vous donner un exemple, il y a en ce moment même plus de 6 000 annonces de modèles berline et break sur La Centrale, et plus du double sur le bon coin.

Mais parmi ces modèles, certains ne sont pas aussi intéressants que les autres, d'autres sont même carrément à éviter. Pour vous aider dans votre choix, voici un guide des pires versions, à éviter, mais surtout des meilleures, à privilégier. Nota Bene : nous avons volontairement "oublié" la version sportive R.S., qui ne s'envisage pas de la même façon...

Une berline, ou un break ?

Ici, tout dépend de vos besoins, et aucune des deux variantes de carrosserie n'est particulièrement à privilégier ou éviter. Sachez juste qu'en contrepartie d'une longueur accrue de 20 cm (soit 4,26 m), le break Estate, arrivé sur le marché en mai 2013, offre 143 litres de contenance en plus (soit 443 litres contre 300). Pas un mal à l'heure de partir en vacances avec la petite famille. En occasion, il ne coûte pas plus cher que la berline en moyenne, au contraire. Les prestations globales et la fiabilité sont équivalentes. Alors si votre emplacement de parking le permet...

Un modèle avant ou après restylage ?

Avant restylage, la Clio a souvent fait parler d'elle pour sa piètre qualité de finition. Il est vrai que les matériaux employés à son lancement étaient clairement en retrait par rapport à la Clio 3, et moins bons que nombre de ses concurrentes. Pour autant, leur vieillissement n'est pas plus mauvais. C'est juste que l'impression de qualité est moindre, et que ça fait un peu quincaille visuellement et au toucher.

Après juillet 2016, date du restylage, tout est amélioré, la Clio revient au niveau, même si la Peugeot 208 fait encore un peu mieux. Elle améliore aussi au passage son niveau d'équipement, avec des feux de jour en forme de crochet en série, la possibilité de feux à LED, d'une caméra de recul, ou de la sono Bose.

Tout sera donc une question de budget, mais si vous le pouvez, optez plutôt pour une version restylée, plus agréable à vivre et mieux équipée en général.

Les meilleurs/les pires moteurs

La Clio 4 a été proposée avec une gamme de 3 moteurs essence, avec 3 niveaux de puissance. Un "vieux" 1.2 16v atmosphérique de 75 ch, un 0.9 TCE turbo de 90 ch, puis sa version dégonflée à 75 ch qui a remplacé le 1.2 16v en 2018, et un 1.2 TCE de 120, disponible uniquement en boîte à double embrayage EDC jusqu'au restylage, puis aussi en boîte mécanique ensuite.

En diesel, c'est le bien connu "K9K" 1.5 dCi qui officie, en 3 niveaux de puissance. D'abord 75 ch et 90 ch, puis 110 ch à partir du restylage.

Dans le lot, les pires moteurs sont les 1.2 16v 75 ch et 1.2 TCE 120 ch. Mais pas pour les mêmes raisons. Le premier parce que ses performances sont faiblardes, et cantonnent son utilisation agréable à un cadre strictement urbain et péri-urbain. En dehors, c'est la purge. Et il manque d'agrément dans la Clio 4, contrairement à lorsqu'il est sous le capot d'une Twingo.

Le second, pour sa fiabilité altérée par de gros soucis de consommation d'huile, qui est à surveiller de près, et qui peut conduire à des casses moteur. C'est moins fréquent sur la Clio que sur Mégane/Scénic/Dacia Lodgy/Duster, mais ça arrive. Et lorsqu'il est accolé à une boîte EDC, cette dernière peut aussi poser des soucis (bruits, soucis d'actionneurs, d'électronique, etc.).

Comparativement le 0.9 TCE, s'il n'est pas exempt de soucis, mais pas liés à la mécanique, est fiable et représentera le meilleur choix en essence.

En diesel, le 1.5 dCi, quel que soit son niveau de puissance, est plutôt fiable. Sortie en 2012, la Clio 4 échappe aux soucis de coussinets de bielles qu'il pouvait rencontrer avant. L'embrayage peut cependant faire des siennes et s'user prématurément.

Par contre, si vous comptez réaliser régulièrement de longs trajets chargé sur autoroute, évitez la version 75 ch. Elle ne démérite pas mais le 90 ch sera mieux dimensionné pour un usage autoroutier. Il est plus performant et ne consomme pas plus. Le 110 ch devient presque sportif, mais en offre presque trop. De plus, il est cher. Presque aussi cher que les versions essence, qui s'arrachent aujourd'hui à des niveaux de prix jamais vus. Il faut dire que toutes les Clio essence sont classées en vignette Crit'Air 1, quand les diesels sont tous Crit'Air 2...

Quels sont les meilleurs/pires niveaux de finition ?

À son lancement, la Clio a repris les anciennes appellations "Authentique", "Expression" et "Dynamique". Mais elle a rapidement adopté, dès début 2013, les appellations du reste de la gamme, soit "Life", "Zen" et "Intens". En 2015, une finition haut de gamme "Initiale Paris" fait son apparition.

Autant le dire tout de suite, il vaut mieux éviter les entrées de gamme Authentique, puis Life. Même si Renault a fait des efforts pour que l'entrée de gamme ne soit pas indigente (on a le limiteur/régulateur de vitesse, l'aide au démarrage en côté, le contrôle de pression des pneus, l'ESP...), il manque la climatisation, les rétroviseurs ne sont pas peints, il n'y a pas d'écran multimédia, etc.

Il vaut mieux directement partir sur une finition Expression, ou Zen. Mais les acheteurs ne s'y sont pas trompés, et ont plébiscité la finition Intens. C'est celle qui est le meilleur rapport entre prix et équipements. Elle inclut : jantes de 16 pouces, antibrouillards, climatisation auto, écran multimédia R-Link, Bluetooth, phares et essuie-glaces automatiques, aide au parking. Après restylage, elle adopte les feux à LED, l'accès et démarrage sans clé, par exemple.

Éventuellement, une Edition One, avec sa sono Bose et ses jantes alu en 17 pouces, peut aussi se révéler un bon plan.

Sincèrement, passer au niveau supérieur "Initiale Paris" représente un investissement inutile. Sauf à vouloir en jeter aux yeux des voisins, avec une sellerie cuir et des chromes. Elle est en effet bien plus chère en occasion. Quitte à se démarquer esthétiquement, autant projeter l'achat d'une finition "GT", au look sportif plus affirmé, mais couplée au moteur 1.2 TCE 120, que nous déconseillons par ailleurs.

Sinon, la carrière a été ponctuée de séries spéciales ou limitées, comme la mal nommée "Limited", qui finalement n'as pas été limitée, et qui était bien équipée pour un tarif remisé. On en trouve beaucoup sur le marché de la seconde main, à très bon prix. La Graphite est aussi à étudier.

Pour résumer : les finitions à privilégier sont les Intens, Edition One, Limited ou Graphite, celles à éviter sont les Authentique, Life ou à l'opposé, Initiale Paris.

LE BILAN

Vous l'aurez compris, comme souvent, il faut avec la Clio 4 d'occasion éviter les extrêmes. Les plus petits et plus gros moteurs sont les moins intéressants, itou pour les finitions. Ainsi, le moteur de milieu de gamme essence 0.9 TCE 90 ch, et le diesel en 90 ch seront les meilleurs compagnons, et les plus fiables.

Les finitions à privilégier sont celles au meilleur rapport prix/équipement en neuf, qui se retrouve en occasion, soit les Intens, ou les séries Edition One, Limited, ou Graphite.

Il vaut mieux par ailleurs porter son choix vers un modèle restylé d'après juillet 2016, pour avoir une meilleure finition et un équipement enrichi. Quant à prendre une berline ou un break Estate, c'est selon vos besoins.