Restauration de véhicules d'époque : la FFVE lance un dispositif inédit pour les futurs pros

Avec plus de 60 musées, 1 000 clubs et plus de 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, le secteur des véhicules d’époque est très dynamique sur notre territoire. Pourtant, il peine à recruter. Pour faciliter l’insertion professionnelle des futures générations dans ce milieu, la FFVE a décidé de mettre en place un forum dédié aux métiers de la restauration des véhicules d’époque.

Ce dernier a pour objectif de faciliter la mise en relation entre professionnels et candidats potentiels. Pour le président de la FFVE, Jean-Louis Blanc, « il est indispensable de faire naître des vocations dans un domaine qui est en plein essor. Il s’agit de soutenir et de promouvoir la filière professionnelle face aux difficultés de recrutement du secteur, mais également de transmettre les savoir-faire pour pérenniser ces métiers. »

La plateforme (accessible via ce lien https://carrieres.ffve.org) s’adresse aux jeunes à la recherche d’un apprentissage, aux jeunes diplômés titulaires d’un CQP ou d’une formation similaire, aux personnes qualifiées à la recherche d’un emploi, aux personnes en reconversion professionnelle, ainsi qu’aux artisans, entreprises, musées et clubs adhérents à la FFVE.

Objectif : faciliter le renforcement des équipes

Avec la mise en place de ce forum de l’emploi dédié aux métiers de la restauration des véhicules d’époque, la FFVE entend indirectement faciliter le renforcement des équipes. Bien que son objectif principal soit de mettre en relation employeurs et candidats, cette initiative doit également permettre aux professionnels de renforcer leurs effectifs.

En effet, selon une étude nationale réalisée en 2024 par la FFVE auprès des entreprises spécialisées, le secteur de la restauration des véhicules d’époque connaît une croissance régulière. Cependant, 42 % des professionnels peinent à renforcer leurs équipes pour répondre à la demande des collectionneurs.