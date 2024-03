La Fédération des véhicules d'époque invente l'anti-ZFE

La Fédération française des véhicules d’époque, qui compte quelques 1 000 clubs adhérents auxquels s’ajoutent 500 professionnels, ne manque pas d’idées pour faire vivre le monde l’automobile ancienne. On citera bien sûr la Journée nationale des véhicules d’époque (le 28 avril prochain), mais aussi les opérations menées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ou bien encore le programme visant à mettre en lumière les grands Lieux de l’histoire automobile en France. A cette liste loin d’être exhaustive il convient désormais d’ajouter le label Villes et villages d’accueil des véhicules d’époque, qui connaît un démarrage en trombe depuis son lancement en novembre 2023. « On devrait compter 200 villes d’accueil à la fin 2024 », s’enthousiasme Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE, qui se dit heureux que les villes concernées viennent d’elles-mêmes : « nous ne faisons aucun démarchage ! »

Le but de ce label est de faire connaître « les collectivités engagées dans une démarche de développement touristique, intégrant avec bienveillance des animations dédiées aux véhicules d’époque. » Il s’agit aussi de promouvoir le patrimoine automobile à l’échelle locale, et d’accueillir les collectionneurs dans un environnement favorable. Bref, une excellente façon de faire vivre la voiture ancienne en la présentant sous un angle à la fois culturel et festif, loin des oukases anti-auto en vigueur dans les grandes villes et qui nous gâchent un peu le plaisir. En d’autres termes, la FFVE a inventé l’anti-ZFE. « Une certitude, le label ne sera pas décerné à Paris », s’amuse d’ailleurs Jean-Louis Blanc. Si le label vous intéresse, vous pouvez formuler votre demande en ligne sur le site web de la FFVE, ou contacter le responsable régional de votre secteur. Sachant que 300 000 voitures anciennes sont actuellement répertoriées en France, il y a un sacré potentiel !