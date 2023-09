Journées du patrimoine 2023: voitures et architecture

Inutile de chercher la moindre vignette Crit’Air au coin du pare-brise, aucune des véhicules dont il est ici question ne saurait prétendre à quelque brevet de dépollution que ce soit.

Cela ne nuit pourtant en rien à la cote de sympathie dont bénéficient les voitures de collection, qui constituent autant de témoignage du génie humain et que des armées de passionnés continuent d’entretenir patiemment, voire amoureusement.

Comme chaque année, ces chères anciennes seront donc mises à l’honneur à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont la quarantième édition se tiendra le week-end du 16-17 septembre

Des dizaines de manifestations seront ainsi organisées à travers le pays, avec des visites de musées consacrées à l’automobile, des bourses d’échanges, des concours d’élégance, des rassemblements de véhicules, des traversées de villes, des visites d’ateliers et autres baptêmes en ancienne, le tout coordonné par la Fédération Française des Véhicules d'Époque dont le Président Jean-Louis Blanc se félicite de cette « mise en lumière indispensable pour valoriser ce patrimoine qui doit continuer à vivre. » En 2022, quelques 200 sites avaient participé à l’évènement.

Innovation cette année, l’établissement d’un lien entre patrimoine roulant et patrimoine bâti grâce à un partenariat avec La Demeure historique : « ce partenariat permettra d’associer le patrimoine roulant à la célébration du patrimoine bâti dans un rapprochement original entre architecture et industrie. La FFVE proposera une sélection d’événements au sein des plus beaux monuments historiques français comme le Château de Saint-Jean-de-Beauregard (91) ou les fours à chaux de la Veurière (49) afin de partager, transmettre et faire vivre au public la passion des véhicules d’époque », ainsi que le précise un communiqué.

Parmi les premiers temps forts déjà répertoriés, citons notamment une exposition de véhicules de 1921 à 1975 aux Archives Nationales (Pierrefitte - 93), une balade en Haute Vienne entre le château de Bort et le château de Walmath (87), un voyage en bus ancien (Toulouse -31), des expositions au Château de la Malmaison (92) ou au Château de Fontainebleau (77), la Traversée de Perpignan en véhicules d’époque (66), la visite du musée des transports Urbain de Saint-Étienne et sa région (Saint Priest en Jarez - 42), un rassemblement Alpine et Renault (La Roche de Glun - 26), la visite du Musée des Blindés de Saumur (49), ou bien encore la fête de l’Automobile organisée à La Ciotat (13). Les infos actualisées seront disponibles sur le site de la FFVE.