Shaquille O’Neal a-t-il déjà cassé sa Lucid Air Coupé après moins de 5000 km ?

Unique au monde, cette Lucid Air modifiée pour Shaquille O'Neal vient d'apparaître sur le site de ventes aux enchères Copart dans un état peu reluisant. Commandée fin 2024 et transformée en coupé deux portes par West Coast Customs afin d'accueillir confortablement les 2,16 m de l'ancienne star de la NBA, elle n'a parcouru que 4 670 km avant d'être accidentée. Les préparateurs auraient notamment reculé les sièges avant pour offrir davantage d'espace aux jambes tout en conservant l'habitabilité de la grande berline survoltée.

Les circonstances de l'accident restent inconnues et rien n'indique si Shaq se trouvait au volant au moment du crash. Les dégâts concernent essentiellement l'avant : pare-chocs, capot, phares et un radiateur devront être remplacés. En revanche, toute la partie arrière semble intacte. Un détail qui pourrait limiter le coût des réparations.

Une auto à sauver

L'annonce de vente précise seulement qu'il s'agit d'une version à transmission intégrale sans révéler la motorisation exacte. Malgré son passage par la casse, cette Lucid Air hors normes représente une base de restauration particulièrement rare. Avec un peu de patience, elle pourrait reprendre la route et redevenir l'un des véhicules électriques les plus insolites jamais construits.