Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mondial de l'auto 2026

Skoda au Mondial de l'auto 2026
L'Info Skoda
Sur le forum

Skoda Peaq, une familiale électrique aux tarifs...qui piquent

Dans Salons / Salon de Paris

Pierre-Olivier Marie

0  

Le Mondial de l'auto 2026 permet de découvir le Skoda Peaq, un crossover familial électrique au coffre XXL et capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers. Mais si la marque se porte bien d'un point de vue commercial, cela se ressent dans des tarifs un peu salés.

Skoda Peaq, une familiale électrique aux tarifs...qui piquent
Le Peaq se présente comme le vaisseau-amiral de la gamme Skoda.

Skoda est l’un des constructeurs favoris des automobilistes français, comme en attestent les plus de 50 000 voitures écoulées l’an dernier dans l’Hexagone (chiffre en progression 13,8%. Manifestement, le discours du constructeur, qui promet des voitures de qualité à des prix certes coquets mais inférieurs à ceux de la concurrence directe, trouve un écho favorable chez nous.

C’est dans ce contexte qu’il expose au Mondial de l’automobile le Peaq, un crossover familial à motorisation électrique et capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes.

Le Cx s'établit à 0,25, valeur assez surprenante pour un profil aussi massif.
Le Cx s'établit à 0,25, valeur assez surprenante pour un profil aussi massif.

Ce modèle, qui se présente comme une alternative "zéro émission" au SUV Kodiaq, mesure 4,87 m., et fait preuve d’une habitabilité assez exceptionnelle grâce à un empattement (distance entre essieux) de 2,97 mètres, ce qui profite tant à l’accès des passagers qu’à l’espace alloué à leurs jambes.

En configuration 5 places (photo), le volume de coffre atteint 935 litres, soit l’une des valeurs les plus élevées du marché. Mais quand on déploie les deux sièges du fond, la capacité de chargement se réduit à à 299 litres, valeur digne de celle d’une citadine.
En configuration 5 places (photo), le volume de coffre atteint 935 litres, soit l’une des valeurs les plus élevées du marché. Mais quand on déploie les deux sièges du fond, la capacité de chargement se réduit à à 299 litres, valeur digne de celle d’une citadine.

Et il ne faut pas compter sur le frunk, contraction de « front trunk », ou coffre avant en bon français : avec ses 37 litres, celui-ci ne pourra guère accueillir que les câbles de chargement avec ses 37 litres. On est loin des 117 litres proposés par le Tesla Model Y, auxquels s’ajoutent les 854 litres de la soute (en comptant le sous-coffre).

La diagonale de l'écran vertical s'établit à 13,6 pouces, comme une feuille au format A4. Qualité des matériaux et finesse des assemblages sont quasiment dignes de modèles premium.
La diagonale de l'écran vertical s'établit à 13,6 pouces, comme une feuille au format A4. Qualité des matériaux et finesse des assemblages sont quasiment dignes de modèles premium.

Le moteur du Peaq est alimenté par des batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 86 kWh (valeur nette) lui assurant une autonomie supérieure à 600 km. La version 90 propulsion, proposition intermédiaire qui devrait assurer une grande part des ventes, développe 286 ch, tandis que le Peaq à transmission intégrale dispose de 299 ch.

Les deux places du fond se montrent plutôt faciles d'accès, mais on les laissera plutôt à de petits gabarits.
Les deux places du fond se montrent plutôt faciles d'accès, mais on les laissera plutôt à de petits gabarits.

La batterie peut accepter une puissance de charge de 200 kW, et passer ainsi de 10 à 80% en 28 minutes (si reliée à une borne à haut débit). En courant alternatif, le débit s’établit à 11 kW. La gamme de prix démarre à 56 460 €.

Sans surprise, le Peaq fait preuve d'un sens de l'accueil assez exceptionnel. La position légèrement surélevée permet de dominer la route, et l’accès à bord est facilité par des sièges du deuxième rang coulissants. Le tout participe pleinement du caractère modulaire de l’habitacle. 

J'aime

Banquette arrière coulissante en deux parties, deux places escamotables dans le coffre: la modularité est là.
Banquette arrière coulissante en deux parties, deux places escamotables dans le coffre: la modularité est là.

Je n'aime pas

Sympa la Peaq, mais 70 000 € pour le modèle exposé! Skoda ne se brade plus...mais ça lui réussit, certes.
Sympa la Peaq, mais 70 000 € pour le modèle exposé! Skoda ne se brade plus...mais ça lui réussit, certes.

J’achète ou je n’achète pas ?

En tant que pater familias amateur de voitures électrique, je rentre parfaitement dans la cible du Skoda Peaq, dont le grand coffre conviendrait parfaitement à mes transhumances. Mais je le trouve hélas trop onéreux, surtout face à un Tesla Model Y Propulsion dont les tarifs démarrent à 40 990 € (ou loyers très compétitifs). A ce tarif, on fera facilement une croix sur les deux places escamotables au fond...

La gamme et les tarifs Skoda Peaq

Version

Puissance

Transmission

Batterie nette

Prix à partir de

Autonomie WLTP

Batterie 90 (Clever)

286 ch

4x2

86 kWh

56 460 €

553 - 644 km

Batterie 90X (Clever)

299 ch

4x4

86 kWh

59 310 €

526 - 611 km

Batterie 90 (Sportline)

286 ch

4x2

86 kWh

59 760 €

550 - 637 km

Batterie 90X (Sportline)

299 ch

4x4

86 kWh

62 610 €

523 - 605 km

 

Photos (17)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Skoda Peaq

Skoda Peaq
Skoda au Mondial de l'auto 2026
L'Info Skoda
Sur le forum

SPONSORISE

Actualité Skoda Peaq

Voir toute l'actu Skoda Peaq

Essais Skoda Peaq

Voir tous les essais Skoda Peaq