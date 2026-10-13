Skoda Peaq, une familiale électrique aux tarifs...qui piquent

Skoda est l’un des constructeurs favoris des automobilistes français, comme en attestent les plus de 50 000 voitures écoulées l’an dernier dans l’Hexagone (chiffre en progression 13,8%. Manifestement, le discours du constructeur, qui promet des voitures de qualité à des prix certes coquets mais inférieurs à ceux de la concurrence directe, trouve un écho favorable chez nous.

C’est dans ce contexte qu’il expose au Mondial de l’automobile le Peaq, un crossover familial à motorisation électrique et capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes.

Ce modèle, qui se présente comme une alternative "zéro émission" au SUV Kodiaq, mesure 4,87 m., et fait preuve d’une habitabilité assez exceptionnelle grâce à un empattement (distance entre essieux) de 2,97 mètres, ce qui profite tant à l’accès des passagers qu’à l’espace alloué à leurs jambes.

Et il ne faut pas compter sur le frunk, contraction de « front trunk », ou coffre avant en bon français : avec ses 37 litres, celui-ci ne pourra guère accueillir que les câbles de chargement avec ses 37 litres. On est loin des 117 litres proposés par le Tesla Model Y, auxquels s’ajoutent les 854 litres de la soute (en comptant le sous-coffre).

Le moteur du Peaq est alimenté par des batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 86 kWh (valeur nette) lui assurant une autonomie supérieure à 600 km. La version 90 propulsion, proposition intermédiaire qui devrait assurer une grande part des ventes, développe 286 ch, tandis que le Peaq à transmission intégrale dispose de 299 ch.

La batterie peut accepter une puissance de charge de 200 kW, et passer ainsi de 10 à 80% en 28 minutes (si reliée à une borne à haut débit). En courant alternatif, le débit s’établit à 11 kW. La gamme de prix démarre à 56 460 €.

Sans surprise, le Peaq fait preuve d'un sens de l'accueil assez exceptionnel. La position légèrement surélevée permet de dominer la route, et l’accès à bord est facilité par des sièges du deuxième rang coulissants. Le tout participe pleinement du caractère modulaire de l’habitacle.

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J’achète ou je n’achète pas ?

En tant que pater familias amateur de voitures électrique, je rentre parfaitement dans la cible du Skoda Peaq, dont le grand coffre conviendrait parfaitement à mes transhumances. Mais je le trouve hélas trop onéreux, surtout face à un Tesla Model Y Propulsion dont les tarifs démarrent à 40 990 € (ou loyers très compétitifs). A ce tarif, on fera facilement une croix sur les deux places escamotables au fond...

La gamme et les tarifs Skoda Peaq