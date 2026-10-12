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Ford Mustang 7 Coupe

Son pneu explose à plus de 360 km/h

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

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Une Ford Mustang de plus de 3 000 chevaux a vu son pneu arrière exploser à 367 km/h lors d’une course de dragster aux États-Unis. Quelques jours après avoir battu un record, son pilote a vécu une belle frayeur.

Son pneu explose à plus de 360 km/h

Passer de l’euphorie au cauchemar en quelques secondes : Brett LaSala en a fait l’expérience lors du FL2K organisé en Floride. Au volant de sa Ford Mustang surnommée « Snot Rocket », l’Américain venait d’établir un record dans la catégorie des voitures à boîte manuelle en parcourant le quart de mile en seulement 6,458 secondes à 375,7 km/h.

Sous le capot, cette Mustang abrite un bloc V8 4,9 litres gavé par deux turbos. Résultat : plus de 3 000 chevaux transmis aux roues arrière par une transmission manuelle Grannas Racing. Une mécanique particulièrement brutale comme en témoigne la vidéo spectaculaire et terrifiante de son dernier run.

Son pneu explose à plus de 360 km/h

La frayeur de sa vie

Deux jours après son exploit alors qu’il affrontait une Corvette C6 lourdement modifiée, le pilote a vu son pneu arrière gauche exploser à 367 km/h. De quoi arracher une partie de la carrosserie dont notamment l’aile et le pare-chocs. Dans l’habitacle, le panneau de porte est lui aussi parti. Miraculeusement, LaSala s’en sort indemne. L’origine de l’incident reste inconnue. Les premières hypothèses évoquent la présence d’un objet sur la piste ou celle d’un outil oublié dans la baie moteur par un mécanicien. Son équipe espère désormais réparer la Mustang avant les World Cup Finals de novembre.

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