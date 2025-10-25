Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford Mustang 7 Coupe

Avant l’hiver, Ford Mustang et Chevrolet Corvette s’affrontent sur le Nürburgring !

Paul Pellerin

SCOOP – À la poursuite d’un record sur le Nürburgring, la Ford Mustang GTD tente de battre celui réalisé par la Chevrolet Corvette ZR1X. Chez Ford on bichonne la Ford Mustang GTD pour qu’elle puisse battre les 6:49.275 minutes réalisés par la Corvette.

Avant l’hiver, Ford Mustang et Chevrolet Corvette s’affrontent sur le Nürburgring !

C’est une bataille américaine à laquelle se livrent Ford et Chevrolet sur le circuit du Nürburgring. Le but est de détenir le record de la voiture américaine la plus rapide sur le célèbre tracé de la Nordschleife de 22,832 km. Pour s’affronter, les deux constructeurs américains fourbissent leurs armes, on trouve ainsi d’un côté la Ford Mustang GTD, de l’autre la Chevrolet Corvette ZRX1.

Il s’agit pour le pilote de la Ford Mustang GTD de venir à bout des 73 virages de ce circuit et d’inscrire un temps qui se situera en dessous des 6:49.275 minutes réalisés par la Chevrolet Corvette ZR1X en juin dernier. Pour le moment La Ford Mustang GTD a réussi fin 2024 un temps de 6:57.685 minutes, puis en mai 2025 elle a réussi un temps de 6:52.072 minutes.

Une belle bête que cette Ford Mustang GTD qui circule à haute vitesse sur la piste de la Nordschleife. Pour Ford, il est nécessaire avant l’hiver de battre le record de 6:49.275 minutes détenu par la Chevrolet Corvette ZRX1. C’est une question de prestige pour la marque à l’ovale.
Un record avant l’hiver

Comme l’avait fait en son temps Henri Ford II en allant affronter Ferrari aux 24 heures du Mans avec ses superbes Ford GT40 (quatre fois victorieuses dans la Sarthe de 1966 à 1969), l’actuel PDG de Ford, Jim Farley, est derrière ses troupes afin de les motiver pour battre le record détenu par la Chevrolet Corvette ZRX1. Et c’est pour cela que les hommes de Ford s’activent sur la Ford Mustang GTD qui dévale la piste de la Nordschleife avant que l’on ne puisse plus réaliser aucun record en raison de la météo hivernale.

Pour réaliser son record, la Ford Mustang GTD n’aura que peu de temps avant l’hiver qui s’en vient et qui stoppera tous les essais. Pour Ford, il s’agit soit d’arriver à réaliser le record dans un court laps de temps, soit d’emmagasiner suffisamment d’expérience et de données pour réaliser ce record l’an prochain.
Modifications aérodynamiques pour la Ford Mustang GTD

Par rapport à la Ford Mustang GTD qui a réalisé son record en mai dernier, nos chasseurs de scoop nous rapportent qu’il y a plusieurs modifications sur la nouvelle auto. Les roues arrière sont équipées de jantes Aerodisk, le profil de l’enjoliveur optimisant l’appui. Il y a un volet supplémentaire à l’avant, à droite et à gauche du bouclier pour générer encore plus d’appui. De nouveaux volets apparaissent aussi sur le capot, ils rappellent visuellement ceux de la Porsche 911 GT3 RS. Enfin, la sonorité de cette Ford Mustang GTD a également évolué. Nous découvrirons dans les jours prochains sur le site Caradisiac, si la tentative de record de la Ford Mustang GTD a été couronnée de succès.

