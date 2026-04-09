Tesla parmi les champions de l'hybride, Toyota au top en  électrique : les Français sont-ils totalement perdus ?

Quoi de neuf dans l’automobile ? L’environnement ! C’est l’un des thèmes avancés par les constructeurs quand ils veulent convaincre le public européen de leurs vertus, dans le contexte d’électrification généralisée que nous connaissons depuis quelques années. De fait, la nature, les grands espaces et horizons lointains sont partout dans la publicité, ce qui est finalement assez logique quand on vous vend (cher) un outil de liberté.

Le cabinet Advent, spécialiste de la mesure et de conseil en marketing d’influence, réalise chaque année son baromètre "image de marque des marques automobile", réalisé à partir de sondages auprès du grand public.

Au chapitre des constructeurs les plus engagés pour la protection de l’environnement, 4 personnes interrogées sur 10 (41%) n’en citent…aucun, ce qui n’est guère étonnant. Pour autant, un certain crédit semble accordé aux marques tricolores : "même si les Français estiment que les marques auto peuvent mieux faire pour la protection de l’environnement, concernant les marques qui émergent, ce sont les 3 marques françaises en qui les Français font confiance, et en 1er lieu Citroën, leader de ce « contrat de confiance », avec Renault en 2e position", commente Jérôme Neveu, Président du cabinet Advent.

Chez les moins de 25 ans, c’est Audi qui est considéré comme le plus impliqué dans ces questions environnementales. Sans doute les jeunes sont-ils sensibles au caractère très techno des modèles frappés des 4 anneaux, qui compte un nombre croissant d’électriques dans sa gamme. A noter, cette injustice : Toyota ne profite pas de son statut de pionnier de l’hybride, malgré son antériorité sur le dossier depuis le lancement de la première Prius en 1997. Le Japonais s’offre toutefois le luxe de devancer Tesla, dont le statut de chantre de la mobilité électrique pâtit probablement des envolées trumpistes d’Elon Musk.

Autre question importante, surtout à un moment où les ventes de "voitures à piles" connaissent une subite accélération, celle des marques spontanément citées comme les plus engagées sur le marché des véhicules électriques. Tesla vient logiquement en premier, car citée par 1 Français sur 4. L’Américain devance nettement Renault, lequel récolte malgré tout les fruits d’un engagement assez ancien sur le créneau, qui remonte au fameux "discours de Francfort" de Carlos Ghosn, en septembre 2009. 17 ans plus tard, le Losange est perçu presque à égalité avec Tesla sur le créneau, ce qu’illustre d’ailleurs la disponibilité d’une large gamme électrique dont la dernière-née est la prometteuse Twingo.

La présence de Toyota au troisième rang est par contre une bizarrerie, dans la mesure où la marque a toujours privilégié les motorisations hybrides, et cultivé la plus grande prudence sur la question du 100% électrique. Mais le Japonais bénéficie manifestement à plein de ce positionnement ancien de fabricant de voitures dites propres, et se voit donc assimilé aux champions du "zéro émission." Tant mieux pour lui. Il devance le Chinois BYD, acteur pourtant très récent sur le marché européen mais qui récolte les fruits d’un positionnement commercial agressif avec des produits au redoutable rapport prix/prestations. "A noter que pour les moins de 25 ans, les marques les plus avancées sur l’électrique derrière Tesla sont Audi et Kia ", précise Jérôme Neveu.

Vient ensuite la question des marques les plus avancées au chapitre des hybrides. "C’est Toyota qui, sans surprise, domine le marché : les Français la placent en top position de la marque la plus avancée", commente Jérôme Neveu. "Renault a une jolie place de 2e et creuse l’écart avec les suivants : Peugeot, Audi et Citroën. A noter le 7e rang de Tesla, marque pourtant 100% électrique, ce qui témoigne de la difficulté de compréhension et la nécessité de repères pour la population française concernant les motorisations et tout aspect technique en général. Les « décrypteurs » que forment les médias ont encore un beau rôle utile à jouer !"

Reste qu’une part importante des personnes interrogées ne cite aucune marque, " traduisant un manque de lisibilité globale des engagements des constructeurs sur ces enjeux". Il y a encore bien du boulot avant que nos voitures passent au vert.