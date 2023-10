Japan Mobility Show 2023 : Suzuki présente les MOBQA, GO ! et LM-A, trois engins souhaitant améliorer la mobilité

Le monde change et tandis que les salons dédiés à l’automobile tentent de survivre, quitte à s’expatrier, le Japon propose un salon des mobilités au cours duquel les constructeurs se sont littéralement lâchés. C’est le cas de Suzuki qui a présenté un robot façon Wall-e, un fauteuil pour personne âgée nouvelle génération et un cousin des robots de Boston Dynamics.

Le Suzuki MOBQA : pour aller partout avec un humain dessus

Le Suzuki MOBQA pour Mobility Quadruped (photo ci-dessus) a été pensé pour porter des personnes à mobilité réduite ou inconscientes dans des endroits complexes où plusieurs humains seraient nécessaires. Ce MOBQA aux airs des robots de Boston Dynamics peut adopter au choix une position de chaise, de civière ou garder la personne portée debout. Une sorte de quad ultra-amélioré.

Le Suzuki GO ! une sorte de Segway s’étant accouplé avec un déambulateur

Le Suzuki GO ! est une sorte d’alternative moderne et intelligente au fauteuil roulant. Il a été pensé pour aider les personnes âgées à se déplacer et pour cause, le Japon compte une majorité de seniors dans sa population. Il dispose d’un siège sous lequel se cache un espace de rangement. Il se manœuvre à l’aide d’un joystick et peut éviter les obstacles.

Le Suzuki LM-A : le robot de livraison autonome