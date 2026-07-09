Tinder c'est ringard, Vagano l'appli dédiée au camping-car

La vanlife, c’est un art de vivre. Mais si avaler les kilomètres au volant de son fourgon aménagé offre un sentiment de liberté inégalé, la solitude s'invite parfois. C'est en partant de ce constat qu'un jeune couple de passionnés, Chloé et Gianni, fatigués des réseaux sociaux traditionnels devenus de grandes vitrines publicitaires, ont autofinancé et développé leur propre plateforme par pure passion. Vagano est un réseau social pensé exclusivement pour la communauté nomade. Leur promesse ? Transformer les rencontres éphémères de la route en vrais liens d’amitié.

Retrouvez les campeurs à proximité

Qui n’a jamais croisé un Combi ou un Sprinter 4x4 sur une départementale, échangé un salut amical de la main, pour ensuite regretter de ne pas s'être arrêté pour discuter spot d’intégration ou mécanique ? C'est là que Vagano dégaine sa botte secrète la plus originale : la recherche par plaque d’immatriculation. L'application permet de tenter de retrouver ce voyageur croisé la veille. À cela s'ajoute une fonction « Autour de moi », classique mais redoutablement efficace pour la vie de camp, qui géolocalise les autres nomades à proximité. Un moteur de recherche, plutôt bien fait, permet également de trouver des vanlifers dans votre prochaine destination et ou de s’y donner rendez-vous.

S'entraider ou s'amuser

L’objectif n'est pas de fliquer, mais de faciliter le partage d’un moment convivial, d’un apéro, d’un bon plan, d’un spot secret, ou tout simplement de s'entraider en cas de galère technique. Les fondateurs insistent sur le fait que la technologie doit ici servir le réel. L'application promet de préserver scrupuleusement la vie privée et la sécurité de chacun. Pas question de traquer les véhicules à leur insu, insistent les fondateurs. Pour faire vivre l'application, pas de bannières publicitaires, mais un petit abonnement pour couvrir les frais techniques.