Choisir un porte-vélo impose une vigilance en raison du poids, du nombre de vélos et de vos besoins. C'est pourquoi il est important de choisir un équipement adapté et de vérifier la charge maximale autorisée afin d'éviter tout accident sur la route.

Trois types de supports

Trois grandes options s’offrent à vous, à commencer par le porte-vélo sur hayon. Cette solution économique s'installe à l'aide de sangles et convient aux voitures dépourvues d'attelage pour transporter un à deux vélos, même s'il exerce une forte pression sur le coffre et en condamne l'accès. Le modèle sur attelage représente sans doute la meilleure alternative : extrêmement stable et pratique pour les charges lourdes, il simplifie le montage et préserve l'accès au coffre, bien qu'il nécessite un budget plus important et d'être attentif à la charge verticale maximale que peut supporter votre véhicule. Enfin, le système sur barres de toit. S’il convient aux vélos classiques, il reste le moins adapté aux vélos électriques, car leur poids dépasse fréquemment la limite autorisée sur le toit, qui est souvent plafonnée à 20 kg. Si vous optez malgré tout pour cette dernière méthode, pensez à retirer la batterie amovible de votre VAE afin de l'alléger de quelques précieux kilos.

Du 24 juin au 21 juillet, durant l es soldes d'été, plusieurs enseignes pratiquent des remises allant jusqu'à 85 €.

Le porte-vélos sur attelage suspendu Mottez A009P2ANTI fait l'objet d'une remise immédiate de 40%, affichant un prix de 53,99 € au lieu de 89,99 €. Conçu pour transporter jusqu'à 2 vélos, ce modèle en acier se distingue par sa fixation universelle très rapide sur la boule d'attelage. Il est équipé d’un double système d'antivol. Entièrement pliable pour un stockage dans le coffre, il bénéficie de plus d'une note globale de 4,6/5 attribuée par les utilisateurs de Norauto.

Le porte-vélos sur attelage Norauto Deck 100-4 profite d'une réduction immédiate de 27%, s'affichant au prix de 209,99 € au lieu de 289,99 €. Conçu pour transporter jusqu'à 4 vélos (charge maximale de 60 kg), ce modèle s’installe sans outil. Il est équipé d’un système de basculement permettant de garder l'accès au coffre, et ses arceaux centraux sont rabattables pour simplifier son stockage. Équipé d'une rampe de feux et d'une sécurité antivol sur la boule d'attelage, il est également bien noté par les utilisateurs.

Porte vélos électriques

Les vélos électriques (VAE) étant lourds (généralement 22 à 28 kg par unité), leur transport nécessite des porte-vélos sur plateforme d'attelage ultra-robustes supportant une charge par rail de 30 kg.

Norauto E-Fit 200-2 (pour 2 vélos électriques) : 349,99 € au lieu de 399,99 € (12% de réduction) chez Norauto. Capacité de charge totale de 60 kg, hyper compact (se pousse comme une valise sur roulettes une fois replié) et équipé du système basculant pour ouvrir le coffre de la voiture.

BuzzRack E-Hornet 3 (pour 3 vélos électriques) : 394,90 € au lieu de 479,90 € (85 € d’économie immédiate) chez Decathlon (via partenaire). Pourquoi c'est un bon plan : c'est l'un des rares modèles à moins de 400 € capables d'embarquer 3 vélos électriques grâce à ses larges rails et sa structure il est capable de supporter une charge maximale de 60 kg (30 kg maximum par rail). Son système de basculement préserve un accès facile au coffre. Évalué 4,6/5 par ses utilisateurs, il s'impose comme l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour les charges lourdes.