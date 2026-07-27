Les propriétaires de Saab doivent faire remplacer leurs airbags Takata ... à leurs frais.

Disparu en 2011 après plusieurs années d'agonie financière, l'ancien constructeur suédois Saab est aujourd'hui concerné par le scandale mondial des airbags Takata défectueux. En France, près de 10 000 propriétaires de véhicules de la marque mis en circulation entre 2005 et 2011 sont invités à faire remplacer leurs airbags. Pourtant, aucune prise en charge n'est prévue : les automobilistes doivent assumer eux-mêmes le coût de l'intervention.

Au moins trois modèles de la marque suédoise sont concernés : les Saab 9-2X, 9-3 et 9-5. Ils figurent depuis au moins un an sur la liste des véhicules concernés publiée par le Gouvernement. Malgré cela, de nombreux propriétaires n'ont reçu aucune notification ou ont été informés très tardivement du danger. Ces airbags présentent un risque d'explosion violente pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles. À ce jour, 47 accidents ont été attribués à des airbags Takata défectueux, causant 21 décès : 18 en outre-mer et 3 en France métropolitaine.

Les automobilistes paient les conséquences de la disparition de Saab.

Personne ne peut aujourd'hui prendre en charge le coût de cette réparation. Avant sa disparition, Saab appartenait à General Motors, puis a été racheté par Spyker en 2010. Depuis la disparition du constructeur, l'entité juridique qui commercialisait les véhicules en Europe n'existe plus. Elle ne peut donc ni organiser une campagne de rappel ni en assumer le financement.

Les propriétaires doivent ainsi se rendre dans un garage. Si celui-ci n'est pas en mesure d'effectuer le remplacement, le Gouvernement précise que l'opérateur suédois Hedin Parts et son réseau de réparateurs peuvent réaliser l'intervention. En revanche, « en raison de la disparition de l'entité juridique Saab, les frais de remplacement sont à la charge exclusive du propriétaire du véhicule Saab concerné ». Une intervention facturée 475 € TTC.

Une inégalité entre les Etats-Unis et l’Europe

Alors que le remplacement des airbags Takata est entièrement pris en charge aux États-Unis dans le cadre d'une campagne officielle de rappel, aucune mesure équivalente n'a été mise en place en Europe.

Sur la page de General Motors dédiée à cette campagne en Amérique du Nord, il est indiqué que « les propriétaires de Saab 9-2X, 9-3 et 9-5 peuvent effectuer GRATUITEMENT leur réparation de rappel de sécurité de l'airbag Takata ».

Pourquoi une telle différence ? Selon les informations du Parisien, le Service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) explique que General Motors disposait, aux États-Unis, du statut d'importateur des véhicules Saab. La situation était différente en Europe, où le groupe GM n'avait aucune responsabilité concernant la marque suédoise. Les propriétaires français de Saab sont donc contraints de financer eux-mêmes le remplacement de leurs airbags.