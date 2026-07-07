Vous ne savez jamais où ranger votre câble de recharge ? Nous avons trouvé la solution !

Lourds, parfois mouillés et encombrants, les câbles de recharge deviennent souvent une réelle source d’agacement. Pour les modèles équipés d’une trappe sous le plancher du coffre, c’est moins le cas, puisque cet espace est souvent dédié. En revanche, une fois le coffre bien chargé, l’accès devient impossible.

La solution reste le frunk, ce petit coffre situé sous le capot moteur, qui est l’endroit idéal. Seulement, tous les modèles n’en profitent pas. La société Frunk.at (le nom coule de source) conçoit des réceptacles sur mesure pour ceux qui en sont privés. De la Fiat 500 au Skoda Elroq en passant par la MG4, pas moins de 40 références pour différentes marques sont proposées.

Un accessoire testé par le TÜV

Fabriqués sur mesure et en plastique, ces bacs sont prévus pour résister à de fortes chaleurs (80 °C), peuvent supporter jusqu’à 20 kg et sont conçus pour conserver une distance de sécurité suffisante avec les éléments environnants. La société s’est rapprochée de l’organisme TÜV pour s’assurer de l’adaptabilité de l’équipement ; plusieurs rapports de test sont disponibles en ligne.

Pour éviter de manipuler la béquille du capot à chaque utilisation, Frunk.at prévoit la vente de kits de vérins, pratique !

Bien sûr, cela a un coût : prévoyez entre 150 et 350 € (hors TVA) selon les modèles, sans compter les éventuels vérins. Si vous êtes possesseur d’un des exemplaires prévus (Hyundai Inster, BYD Atto 2, Citroën Ë-C3 ou encore Renault 4) et que vous êtes proche de Salzbourg en Autriche, votre frunk sera gratuit contre une prise de mesures.