19 990€, voilà le prix moyen d’achat d’une voiture d’occasion sur le marché français au deuxième trimestre 2026 d’après l’Observatoire La Centrale, compilant les données de sa base interne comprenant les transactions de plusieurs millions de véhicules chaque année (et 35 millions de visites par mois).

Ce prix moyen d’achat des voitures d’occasion ne change pas par rapport au trimestre précédent, mais on note de grosses variations dans le détail selon l’âge et la motorisation des voitures. De façon assez logique, le prix moyen de vente des véhicules récents augmente (+ 3,3 % sur les modèles de 2 à 4 ans) et à l’inverse, les autos à motorisation diesel voient leur prix d’achat moyen baisser : -4,26 % par rapport au dernier trimestre et même -5,27 % par rapport à l’année dernière.

Grosse augmentation pour les voitures électriques d’occasion

La hausse du prix moyen la plus importante constatée sur le marché des voitures d’occasion en France concerne les véhicules électriques : avec un prix d’achat moyen de 24 216€, la progression par rapport au trimestre précédent est de 9,31 %. Elle atteint même 21,14 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Les Français décident-ils davantage de basculer vers la voiture électrique consécutivement aux grosses variations des prix du carburant constatées ces derniers mois à cause de la crise iranienne ? Sans doute, même si la hausse importante du nombre de véhicules électriques en circulation depuis l’année dernière (ils représentaient 30 % des voitures neuves immatriculées au mois de juin 2026 rappelons-le) contribue aussi naturellement à porter le marché de l’occasion.

Les stocks de voitures électriques disponibles baissent

Mais ces voitures électriques d’occasion sont clairement davantage convoitées qu’avant par les automobilistes : le nombre de recherches sur ces véhicules a augmenté de 249 % sur le site La Centrale et le stock disponible a baissé de 36 %. Ce qui, mécaniquement, contribue aussi à augmenter le prix de vente de ces autos avec une adaptation à la demande.

A noter que le stock de citadines électriques diminue plus précisément de 54 %, preuve que les Français s’intéressent aussi beaucoup aux petits modèles moins compatibles avec les longs voyages.