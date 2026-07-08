À toute vitesse (série d’été) : le jour où j’ai arrêté un contrevenant avec la Mégane RS des Gendarmes

En 2011, la Brigade rapide d’intervention (BRI) de la gendarmerie nationale adoptait une nouvelle la Renault Mégane III R.S comme voiture d’interception. Caradisiac, représenté par moi-même, a eu le privilège de suivre le peloton d’autoroute de l’A10.

Franck et Jérôme, de la Brigade des Yvelines, se positionnent dans une zone refuge, à l’abri des regards. Franck, jumelles à l’œil, traque les grands excès de vitesse. Jérôme, lui, est au volant de la Mégane R.S., se tenant prêt à bondir. L’attente est longue, car les gros excès de vitesse se passent généralement la nuit. Soudain, Franck alerte son collègue : un Mercedes Viano gris est mesuré à 151 km/h dans une zone à 110 km/h. « On y va. »

En quelques secondes, sirène hurlante et gyrophare en action, nous arrivons à la hauteur du van. Le simple fait de voir le bleu de la Gendarmerie a suffi à calmer les ardeurs du contrevenant. Jérôme active le panneau LED indiquant au conducteur de le suivre à la prochaine sortie : « GENDARMERIE - RABATTEZ-VOUS ». Le conducteur s’exécute immédiatement.

« Je n’avais pas vu le panneau 110 km/h »

À l’ouverture de la portière du Mercedes, surprise : pas de go-fast ou de VIP pressé, mais un jeune vétérinaire hollandais se rendant au zoo de Beauval. Le conducteur, paniqué mais courtois, tente de se justifier en anglais : « Je n’avais pas vu le panneau 110 km/h ». Après vérification des papiers de la voiture et du permis de conduire, pas de retrait du permis de conduire car l’excès de vitesse est sous les 50 km/h. D’ailleurs, Jérôme abaisse le seuil sous les 40 km/h (excès de 41 km/h à l’origine) pour ramener l’amende à 135 euros et le retrait à 3 points. Le vétérinaire reprend le volant de sa voiture, mais de manière beaucoup plus calme, en direction du sud.

Les deux pilotes de la BRI expliquent qu’en temps normal (sans notre présence), ils n’auraient pas intercepté cette voiture. Leur mission, c’est de traquer les GROS excès de vitesse, du type go-fast, supercars, courses-poursuites ou motos. En d’autres termes, des véhicules qui roulent au-delà des 160 km/h, avec pour objectif premier de mettre en sécurité les autres usagers tout en resserrant un dispositif pour stopper les contrevenants.