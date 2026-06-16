Quand on aime le football et les anciennes mécaniques, on ne compte pas les kilomètres. C'est le défi fou que vient de relever Adam, un supporter de l'équipe nationale de Belgique. Ce dimanche, à quelques jours de l’entrée en lice des Diables Rouges face à l'Égypte pour la Coupe du monde 2026, le jeune homme est arrivé dans les rues de Seattle au volant de sa BMW Série 3 E21 Baur de 1983, après de 10 jours de bateaux et près de 4 500 km, relatent nos confrère de RMC Sport.



Un container et 4 500 km de "petites routes"

Le périple a débuté le 5 juin dernier à Bruxelles. Pour traverser l'Atlantique, pas d'autre choix que d'embarquer la monture à bord d’un porte-conteneurs au départ du port de Zeebruges. Après dix jours de traversée maritime, la voiture a débarqué à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. C'est à ce moment-là que le véritable road-trip américain a commencé : une diagonale d'Est en Ouest de plus de 4 500 kilomètres pour rejoindre l'État de Washington. Interrogé au micro de nos confrères de RMC Sport, le courageux conducteur savoure son exploit : « Cette voiture a 43 ans. Elle est plus vieille que moi ! Je l'ai depuis 2009. Tout est d'origine, elle est solide. J'ai fait la traversée des States ».

Une "Bête" de 200 000 km qui vibre à 120 km/h

La monture en question ? Une BMW datant de 1983 affichant plus de 200 000 kilomètres au compteur. Surnommée affectueusement "la Bête", elle abrite sous son capot un six cylindres en ligne de 2,0 litres, associé à une boîte de vitesses à quatre rapports. « C'est du solide, même s’il y a des endroits où il manque des vis, mais on s'en fout ! », s'amuse Adam auprès de RMC Sport. « Sous la portière, la baguette s'enlève. Parfois, la voiture vibre un peu quand je fais du 120 km/h, mais je suis là et il y a le toit ouvrant ! ». L'objectif de ce voyage était avant tout humain : utiliser l'automobile ancienne et le football comme vecteurs de lien social pour aller à la rencontre des habitants.

En 2022, il avait déjà relié Bruxelles au Qatar au volant de la même BMW, un voyage épique de 45 jours marqué par des galères administratives (il avait notamment été bloqué à la frontière irakienne) pour une élimination précoce de la Belgique dès le premier tour. Après le match à Seattle, le supporter belge et sa cinquantenaire bavaroise reprendront la route, direction le sud et la Californie, pour assister au deuxième match de poule contre l'Iran à Los Angeles.